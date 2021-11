Provincia di Latina, Lega: “Siamo pronti ad aprire una nuova pagina”

''Siamo pronti ad aprire una nuova pagina alla Provincia di Latina, partendo da un consolidamento evidente negli enti locali, in primis dal Comune di Latina, con un primato degli eletti tra il centrodestra nei centri sopra i 15mila abitanti’: questa è la linea del quartier generale della Lega, che è stato riunito ieri nel capoluogo dal coordinatore regionale del partito Claudio Durigon, dal coordinatore provinciale del Carroccio Gianfranco Rufa e dal capogruppo regionale Angelo Tripodi.

''Si apre una fase programmatica sul capoluogo e sulla provincia in un'ottica regionale e nazionale anche in vista del Pnrr a ridosso delle prossime regionali e politiche. Una nuova pagina in cui sarà parte integrante la stagione congressuale, promossa dal segretario Matteo Salvini in occasione dell'ultimo Federale nazionale del partito'', si legge nella nota della Lega.