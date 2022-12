La Provincia potenzia la comunicazione e sbarca sui social

Un nuovo piano di comunicazione integrato che amplierà l'attività di informazione della Provincia di Latina attraverso un'accelerazione della digitalizzazione. Il presidente Gerardo Stefanelli ha adottato oggi il decreto sulla ‘Comunicazione istituzionale per promuovere la partecipazione dei cittadini ai processi all’attività dell’amministrazione", così come lo stesso presidente aveva indicato nel documento contenente le linee programmatiche del suo mandato. Digitalizzazione e partecipazione ai processi decisionali vengono indicate infatti come leve di crescita e di sviluppo dell’ente e dell’intero territorio provinciale per garantire l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e della sicurezza nello scambio dei dati resi disponibili ed accessibili in rete.

L’obiettivo è affiancare all’attività del sito web istituzionale il potenziamento dei canali di comunicazione online approdando sui principali canali social e servizi di messaggistica istantanea: Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, Telegram. Attraverso profili istituzionali su social media e servizi di messaggistica istantanea, la Provincia potrà così condividere e rilanciare contenuti e messaggi di pubblico interesse e utilità, anche pubblicati da altri soggetti istituzionali, agenzie di stampa e testate giornalistiche. Si punta dunque a diffondere notizie sulla propria attività a 360 gradi favorendo in maniera agevole, efficace e immediata l’accesso ai dati, alle informazioni e ai servizi di propria competenza. "Cerchiamo di mettere in campo una comunicazione moderna che utilizzi gli strumenti di maggiore diffusione tra la cittadinanza – sottolinea il presidente Stefanelli – e che sia al passo con i tempi in sintonia con le linee nazionali sulle infrastrutture digitali".