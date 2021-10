Provincia: Domenico Vulcano nuovo presidente dopo la decadenza di Carlo Medici

Con la vittoria alle elezioni amministrative di Eligio Tombolillo a sindaco di Pontinia, il primo cittadino uscente Carlo Medici è decaduto dalla carica di presidente della Provincia di Latina.

La presidenza dell'ente di via Costa è stata dunque assunta dal vicepresidente Domenico Vulcano, nominato proprio in seguito alla decadenza e in carica fino alle prossime elezioni. “Vorrei innanzitutto ringraziare il presidente Carlo Medici -commenta Domenico Vulcano - per questo percorso che abbiamo condiviso con determinazione, trasparenza e tanto impegno. Abbiamo lavorato intensamente sul territorio, ponendoci sempre dalla parte dei cittadini, ascoltando le loro istanze e lasciando sempre aperte le porte della Provincia anche a tutte le realtà associative del territorio".

"E’ con questo stesso spirito - aggiunge - che intendo continuare nella mia nuova veste sulla scorta della continuità amministrativa che ha contraddistinto questa consiliatura proseguendo nella realizzazione degli obiettivi che questo ente si è dato e che il presidente Medici ha sempre portato avanti con grande capacità e dedizione. Mi sento infine di rivolgermi a tutti i cittadini della provincia: a loro dico che troveranno sempre in me un presidente presente e attento e che questo ente continuerà ad essere un punto di riferimento importante per i territori e una casa comune”.