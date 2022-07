Ciclo dei rifiuti e legge sugli Egato, il presidente della Provincia riunisce i sindaci pontini

Il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli ha riunito questa mattina, 15 luglio, i sindaci pontini sul ciclo dei rifiuti in vista dell'entrata in vigore della legge regionale sugli Egato.

Un confronto produttivo, partito da alcuni dati numerici relativi alla produzione e ai costi della raccolta dei rifiuti allo stato attuale. Ai primi cittadini della provincia il presidente Stefanelli ha chiesto di iniziare a lavorare fin da ora affinché il territorio pontino si faccia trovare pronto quando da parte della Regione sarà stato portato a termine l’iter della nuova legge sulla gestione del ciclo dei rifiuti.

“Spetterà alla Regione – ha sottolineato il presidente – convocare l’assemblea dei sindaci per eleggere il presidente e pii procedere con l’approvazione dello Statuto ma la situazione attuale ci richiama all’esigenza di iniziare a immaginare i possibili scenari per la costituzione degli Egato. E’ importante anche considerare fin da ora il futuro delle società e dei soggetti che oggi nei singoli Comuni si occupano della gestione dei rifiuti e in alcuni casi anche dei servizi di igiene urbana”.

Il presidente della Provincia e i sindaci hanno inoltre preso atto di una relazione del commissario straordinario ai rifiuti Illuminato Bonsignore che sarà esaminata e approfondita nei prossimi giorni. Intanto Stefanelli ha annunciato che darà mandato agli uffici di via Costa di acquisire dai singoli Comuni tutti i dati relativi al ciclo dei rifiuti per fornire un quadro il più possibile dettagliato a sindaci per supportarli nelle loro decisioni.