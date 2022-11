Provincia al lavoro sul nuovo piano di dimensionamento scolastico

In vita del prossimo Consiglio provinciale del 7 dicembre il tema del dimensionamento della rete scolastica per l’anno 2023/2024 è stato al centro della commissione Pubblica Istruzione e Formazione che si è riunita oggi in via Costa dove sono state convocate anche le altre due commissioni consiliari Programmazione e Statuto e Capigruppo.

Nel corso della riunione di oggi sono quindi stati affrontate le richieste che sono state avanzate nel corso dei precedenti incontri che il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli ha avuto con tutti i soggetti interessati, dai Comuni ai dirigenti scolastici, dall’ufficio scolastico provinciale fino alla Consulta dei giovani. Richieste che hanno interessato in particolare modo l’istituzione di corsi serali per adulti e nuovi indirizzi scolastici per diversi istituti.

Di questo si parlerà dunque nel prossimo Consiglio provinciale come anche degli altri argomenti affrontati oggi nelle commissioni come la ratifica del decreto presidenziale del 21 novembre che ha come oggetto “Variazione del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022” e il nuovo decreto presidenziale per interventi su viabilità (200 mila euro) ed edilizia scolastica (euro 1 milione e 260 mila).