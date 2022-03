Provincia di Latina, scelto il nuovo segretario generale: è Ferdinando Guarracino

E’ Ferdinando Guarracino, 59 anni, residente a Napoli e con un ricco curriculum professionale nella pubblica amministrazione, il segretario generale individuato dal presidente della Provincia Gerardo Stefanelli per l’Ente di via Costa.

Guarracino è attualmente segretario generale di fascia A presso il Comune di Ercolano, in provincia di Napoli dove ricopre anche le mansioni di responsabile Anticorruzione, dirigente dell’Avvocatura e del settore Attività produttive nonché di presidente del Nucleo di valutazione e responsabile dell’Ufficio procedimenti disciplinari. In precedenza ha ricoperto l’incarico di Segretario generale presso i Comuni di Lusciano in provincia di Caserta, Procida, Quarto e Afragola tutti in provincia di Napoli.

In seguito all’avviso pubblicato dal Ministero dell’Interno su richiesta della Provincia circa la sede vacante sono pervenute 22 manifestazioni di interesse per la nomina a segretario generale e all’esame dei curricula e dei colloqui conoscitivi svolti è stato individuato nella figura di Guarracino il profilo che più si adatta alle esigenze dell’ente.

Il presidente Stefanelli ha quindi richiesto ufficialmente al Ministero dell’Interno di decretare l’assegnazione di Ferdinando Guarracino quale titolare della sede della Provincia di Latina.