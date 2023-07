Puc, pronti a partire a Latina i nuovi progetti con l’impiego dei percettori del reddito di cittadinanza

Sono pronti a partire a Latina i nuovi Puc, i cosiddetti Progetti utili alla collettività che verranno attivati dal Comune con l’impiego dei percettori di reddito di cittadinanza.

L’iniziativa, portata avanti dagli assessori Andrea Chiarato, con delega al Personale, e Michele Nasso, con delega alle Politiche sociali, vuole dare continuità a questo strumento che dall’inizio dell’anno ha restituito fiducia a 63 cittadini in difficoltà, attualmente in servizio presso la Procura della Repubblica e i servizi comunali Entrate, Welfare, Anagrafe, Protocollo e Personale.

“Oggi abbiamo la possibilità di attivare circa 40 nuovi Puc per un anno – ha affermato l’assessore Chiarato – e lo faremo al meglio, cercando di soddisfare le necessità dell’ente, notoriamente carente di personale. In pochi giorni, dopo l’assunzione di nove nuovi dipendenti a tempo indeterminato, siamo pronti a dare un’altra boccata di ossigeno alla macchina amministrativa del Comune. Abbiamo chiesto a tutti i servizi comunali il loro fabbisogno, in modo tale da andare a soddisfare le richieste in proporzione alla disponibilità numerica e in coerenza con le competenze di ciascuno”.

“Sono molto soddisfatto di dare la possibilità alle persone in difficoltà economica di rendersi utili per la collettività a fronte del reddito di cittadinanza percepito - ha aggiunto Nasso - I Progetti utili alla collettività costituisco un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la comunità. Rendersi utili motiva fortemente chi si trova in una condizione di svantaggio. Faremo del nostro meglio per accogliere queste persone di cui il Comune ha fortemente bisogno in questo momento”.