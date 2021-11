Comune di Latina: Raimondo Tiero è il nuovo presidente del Consiglio

Raimondo Tiero è il nuovo presidente del Consiglio comunale di Latina. L’elezione all’unanimità - 32 i voti per lui - c’è stata alla seconda votazione e dopo un’interruzione nel corso della prima seduta del Consiglio comunale del Coletta bis. Alla prima chiamata sono stati 18 i voti per Raimondo Tiero, esponente di Fratelli d’Italia, e 14 le schede bianche (ricordiamo che nella prima e nelle seconda chiama occorre per lpelezione un quorum dei 2/3 dell’Aula). Eletti alla carica di vice presidente del Consiglio Giuseppe Coluzzi e Gianmarco Proietti.

“Questa carica mi onora - ha detto il neo eletto presidente del Consiglio Raimondo Tiero subito dopo la votazione nel ringraziare i consiglieri -. In questa questa paradossale situazione politica cercherò, anche con il vostro aiuto e la vostra collaborazione, di svolgere al meglio il gravoso compito che mi è stato conferito. Cercherò di garantire tutte le forze politiche presenti in Consiglio. Grazie a tutti voi per questo attestato di stima che mi avete dato all’unanimità”.

Dopo l’elezione di Tiero è intervenuto anche il sindaco Coletta: “Esprimo le congratulazioni al neo eletto presidente - ha detto il primo cittadino -. Questa elezioni all’unanimità credo sia un segnale importante che l’Assise ha dato alla città. Nel momento in cui si devono cercare sinergia e unità di intenti bisogna superare contrapposizioni di natura ideologica. Sono sicuro - ha aggiunto il primo cittadino rivolgendosi a Tiero - che lei saprà far rispettare le regole usando anche il buon senso in virtù dell’innegabile esperienza pluriennale in Aula. Abbiamo bisogno di una figura di garanzia in un momento così delicato. Questo è il segnale che le forze politiche trovano unità di intenti nell’individuare una figura che ha grande importanza per tutta l’attività del Consiglio comunale. Ringraziare - ha poi concluso il sindaco - Massimiliano Colazingari per il suo contributo e per come ha svolto il suo ruolo di presidente del Consiglio come elemento di garanzia nella passata consiliatura”.

A Raimondo Tiero sono arrivati anche. "Fratelli d’Italia è orgogliosa di rappresentare una carica tanto prestigiosa quanto delicata per la vita dell’amministrazione. La sua elezione non è frutto solo del risultato scaturito dal voto del 3 e 4 ottobre, sul partito e sulla sua persona, ma è anche il giusto riconoscimento al lungo percorso di Remo nel Consiglio comunale di Latina, in virtù dell'esperienza e delle competenze maturate. La votazione di oggi dimostra inoltre che la coalizione di centrodestra è compatta e intende continuare ad esserlo in questa particolare fase della vita amministrativa della città, dovuta alla conclamata 'anatra zoppa'. Sono certo che Raimondo Tiero saprà essere garante di tutto il Consiglio e di tutte le forze politiche, gestendo al meglio una situazione di certo non facile".