Referendum sulla Giustizia: quorum mancato, affluenza bassa anche in provincia di Latina

Oltre che per le elezioni amministrative, in tutti e 33 i comuni della provincia di Latina i seggi sono stati aperti domenica 12 giugno anche per il referendum sulla Giustizia. Sono 5 i quesiti sui quali anche gli elettori pontini sono stati chiamati ad esprimersi

Solo questa mattina presto - l'ultimo aggiornamento è delle 6 -, ore dopo la fine delle operazioni di voto, il Ministero dell’Interno ha ufficializzato i dati definitivi relativi all’affluenza alle urne. Un dato, questo, importante soprattutto per il referendum che, lo ricordiamo, per essere valido doveva raggiungere il quorum, cioè la metà più uno degli aventi diritto. Obiettivo che è molto lontano dall’essere raggiunto: in tutto il Paese, infatti, si è recato alle urne solo il 20,95% degli aventi diritto.

Andamento analogo anche nella provincia di Latina dove ha votato solo il 18,63%, questo significa che si è espresso sui cinque quesiti meno di un elettore su 5. Tra i dati più alti quelli nei comuni dove i seggi erano aperti anche per le elezioni comunali (i dati variano di pochissimo per i 5 quesiti nei diversi comuni della provincia: 1. Incandidabilità dopo condanna, 2. Limitazione misure cautelari, 3. Separazioni funzione dei magistrati, 4. Membri laici consigli giudiziari, 5. Elezioni componenti togati Csm). Terminate le votazioni si è proceduto poi allo scrutinio delle schede, un dato che servirà a poco dal momento che il quorum non è stato raggiunto.

Di seguito tutti i dati in provincia sull’affluenza