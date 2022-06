Referendum sulla Giustizia: bassa l’affluenza alle urne in provincia di Latina. I dati alle 12

Oltre che per le elezioni amministrative, in tutti e 33 i comuni della provincia di Latina si vota oggi, domenica 12 giugno, anche per il referendum sulla Giustizia. Sono 5 i quesiti su cui anche gli elettori pontini sono chiamati ad esprimersi

Dopo le 12 di oggi il Ministero dell’Interno ha reso noti i primi dati relativi all’affluenza alle urne. Ricordiamo che per il referendum è importante il raggiungimento del quorum; questo significa che per essere valido deve necessariamente recarsi ai seggi la metà più uno degli aventi diritto. Alla prima rilevazione in tutta Italia il dato dell’affluenza è di circa il 6,% degli elettori.

Bassa l’affluenza anche nella provincia di Latina che alle 12 fa registrare una percentuale del 6,3%. Tra i dati più alti quelli nei comuni dove oggi si vota anche per le elezioni comunali (i dati sono uguali per i 5 quesiti: 1. Incandidabilità dopo condanna, 2. Limitazione misure cautelari, 3. Separazioni funzione dei magistrati, 4. Membri laici consigli giudiziari, 5. Elezioni componenti togati Csm).

Di seguito tutti i dati in provincia