Referendum sulla giustizia, Coraggio Italia scende in piazza coi gazebo

Domenica 12 giugno oltre che per le elezioni comunali in sette comuni della provincia, in tutti e 33 si vota anche per il referendum sulla Giustizia. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Coraggio Italia ha promosso nella provincia di Latina una road map che prevede giornate informative per incoraggiare una partecipazione consapevole. Dopo la tappa di Sabaudia di sabato 4 e domenica 5 Giugno, il gazebo si sposta poi a Cisterna martedì 7 Giugno dalle 9:00 alle 24:00 presso Piazza Saffi, poi a Gaeta mercoledì 8 Giugno in Piazza caboto e a Latina giovedì 9 giugno presso la Piazza del Popolo, sempre con lo stesso orario.

La senatrice pontina di Coraggio Italia, Marinella Pacifico (Cdx, Gruppo Misto) ha dichiarato: “E' necessario votare sì ai quesiti referendari perché sebbene essi non risolverebbero tutte le falle del mondo del diritto, sicuramente la loro approvazione costituirebbe un primo passo verso processi equi ed evitare la persecuzione politica di innocenti. La malagiustizia può accanirsi contro chiunque e senza fare sconti. Il referendum intende limitare lo strapotere delle toghe palesatosi negli ultimi anni, per cui governi o semplici amministrazioni locali sono stati spesso condizionati, se non annullati, da inchieste della magistratura in un secondo tempo rivelatesi infondate”.