Referendum giustizia, quorum lontano: come hanno votato i pontini

Sono state completate le operazioni di scrutinio dei seggi per quanto riguarda il referendum sulla giustizia che non ha raggiunto i risultati auspicati dai promotori. L'obiettivo del quorum è stato infatti lontanissimo. E se in tutto il Paese si è recato a votare solo il 20,95% degli aventi diritto, in provincia di Latina la percentuale è stata anche inferiore alla media nazionale, appena il 18,63% degli elettori.

Cinque i quesiti proposti agli elettori: 1. Incandidabilità dopo condanna, 2. Limitazione misure cautelari, 3. Separazioni funzione dei magistrati, 4. Membri laici consigli giudiziari, 5. Elezioni componenti togati Csm. Per tutti in provincia di Latina ha comunque vinto il sì, ma con percentuali diverse a seconda dei quesiti. Vediamo nel dettaglio i singoli risultati anche se il dato non ha nessun valore dal momento che il quorum necessario per la validità del referendum, la metà più uno degli aventi diritto, non è stato raggiunto.

In provincia gli aventi diritto erano 440.972, i votanti effettivi sono stati appena 82.160, pari appunto al 18,63%. Sul primo quesito, relativo all'incandidabilità dopo la condanna stabilita dalla Legge Severino, tra il Sì e il No risulta esserci meno scarto: per il Sì ha votato il 57,04%, per il No il 42,96. Per il secondo, relativo alla limitazione delle misure cautelari, per il Sì si è raggiunta la percentuale del 59,64%, per il No 40,36%. Sul terzo, separazione delle funzioni dei magistrati, ha votato il sì il 76,36% degli elettori, per il No il 23,64%; Sul quarto, membri laici dei consigli giudiziari, il risultato è invece del 73,75% per il Sì e 26,25% per il No, mentre per l'ultimo quesito, elezione dei componenti togati del Csm, per il Sì si è raggiunta la quota del 73,95% e per il No 25,07%.