Referendum sul taglio dei parlamentari, l’affluenza alla chiusura dei seggi in provincia

Anche nella provincia di Latina si è votato per il referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari. Alle 15 di oggi, lunedì 21 settembre, si sono chiuse le operazioni di voto iniziate ieri mattina.

Nel pomeriggio il Ministero dell’Interno ha diffuso i dati definitivi sull’affluenza alle urne nei 33 comuni pontini. In tutta la provincia ha votato il 46,21%; la percentuale più alta registrata nei due comuni di Fondi e Terracina dove si vota anche per le amministrative, quello più basso a Roccagorga. Ricordiamo che non è necessario il raggiungimento del quorum.

Di seguito tutti i dati sull’affluenza:

APRILIA 44,41%

BASSIANO 37,50%

CAMPODIMELE 50,28%

CASTELFORTE 39,67%

CISTERNA 44,35%

CORI 45,34%

FONDI 78,80%

FORMIA 34,44%

GAETA 35,61%

ITRI 42,51%

LATINA 45,47%

LENOLA 40,25%

MAENZA 35,66%

MINTURNO 36,35%

MONTE SAN BIAGIO 36,74%

NORMA 46,37%

PONTINIA 45,85%

PONZA 33,68%

PRIVERNO 39,94%

PROSSEDI 44,32%

ROCCA MASSIMA 44,72%

ROCCAGORGA 30,55%

ROCCASECCA DEI VOLSCI 49,94%

SABAUDIA 39,72%

SAN FELICE CIRCEO 34,70%

SANTI COSMA E DAMIANO 38,77%

SERMONETA 45,21%

SEZZE 34,93%

SONNINO 37,59%

SPERLONGA 38,18%

SPIGNO SATURNIA 40,24%

TERRACINA 69,19%

VENTOTENE 36,93%

In tutta Italia l’affluenza definitiva si attesta intorno al 54,51%, nel Lazio al 46,81%.