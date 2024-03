Dalla Regione 140 milioni di euro per le province del Lazio, 20 milioni sono per Latina

Fondi in arrivo dalla Regione Lazio per le cinque province. La giunta ha infatti approvato le strategie territoriali del programma Fesr Lazio 2021 -2027: sono 70 milioni di euro le risorse destinate alle province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone - di cui 20 milioni proprio per il territorio pontino - e altrettanti per Roma Capitale.

La delibera, proposta dal presidente Francesco Rocca, in accordo con il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione, Roberta Angelilli, e con l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca, e ai Parchi e alle Foreste, Giancarlo Righini, prevede la finalizzazione degli interventi necessari per la rigenerazione urbana, la promozione del turismo e dell’offerta culturale, la transizione energetica, la mobilità sostenibile e la trasformazione digitale, per un totale appunto di 140 milioni di euro.

Nello per quanto riguarda le province, 20.300.000 euro andranno a Latina, 17.260.000 euro a Viterbo, 16.260.000 euro a Rieti e 16.180.000 euro a Frosinone.

I progetti saranno divisi in due fasi: la prima è una fase iniziale di avvio degli interventi, focalizzata sulla presentazione del parco progetti da parte dei Comuni, la sottoscrizione degli accordi con la Regione Lazio e l’avvio dei lavori. La seconda è una fase successiva che completa gli interventi avviati, con particolare attenzione al miglioramento dei servizi e al superamento delle criticità territoriali, estendendo gli interventi anche ai territori contigui al Comune capoluogo. Inoltre, in questa fase la strategia è quella di massimizzare l’impatto delle risorse, assicurando il raggiungimento degli obiettivi. “Inoltre - spiegano dalla Regione Lazio -, c’è da tenere conto che, sulle risorse destinante alle strategie territoriali, vanno considerati altri 5 milioni di euro per il potenziamento delle competenze tecnico-specialistiche dei Comuni, tenendo conto dell’obiettivo di Policy 5. E sono previsti anche altri 40 milioni di euro per le misure a favore dell’occupabilità e dell’inclusione sociale”.

“Il programma è un importante passo avanti per lo sviluppo della Regione Lazio - ha commenta Angelilli -. I 70 milioni di euro destinati alle province ci consentiranno, non solo di avviare progetti per il benessere delle comunità, ma di potenziare le competenze tecniche dei nostri Comuni. La partecipazione e la collaborazione tra Regione e i Comuni, sarà determinante nel definire queste strategie e sarà nostro compito guardare avanti con fiducia l’inizio dei progetti. Siamo certi che insieme possiamo ottenere risultati concreti, che renderanno la Regione Lazio ancora più coesa”.

“Questo programma - ha aggiunto Righini - riflette il nostro impegno per massimizzare l’utilizzo dei fondi per il beneficio delle nostre comunità con un bilancio complessivo di 140 milioni di euro, distribuiti in modo equo tra le province. Miriamo a ottimizzare le risorse per promuovere la rigenerazione urbana, il turismo, la cultura, la transizione energetica, ma mobilità sostenibile e la trasformazione digitale. La stretta collaborazione tra la Regione Lazio e i Comuni dovrà guidare il processo decisionale, assicurando che ogni euro sia investito strategicamente per massimizzare l'impatto sui cittadini della nostra amata Regione Lazio. Guardiamo con fiducia all'inizio dei progetti, convinti che il nostro impegno nel garantire una gestione oculata delle risorse contribuirà al raggiungimento dei nostri obiettivi di sviluppo territoriale e sociale”.