Regione Lazio, insediate tutte le commissioni. Ecco come sono composte

Si sono insediate le tredici commissioni consiliari permanenti della XII legislatura del Consiglio del Lazio, con l’elezione dei rispettivi presidenti e vicepresidenti. L’ultima fatica necessaria, dopo l’approvazione del bilancio 2023-2025, per far funzionare a pieno la macchina regionale. Per la maggioranza, sette presidenze sono andate a Fratelli d’Italia, una ciascuna a Lega, Forza Italia e Udc. Per le opposizioni, una presidenza ciascuno al Partito democratico e alla Lista D’Amato. Fuori il Terzo Polo che, nei giorni scorsi, ha accusato i dem di voler “arraffare tutto”, anche alla luce della nomina di Eleonora Mattia come presidente del Comitato regionale di controllo contabile.

I numeri

Cinque presidenti su tredici sono donne (38,46%). Marta Bonafoni (commissione Trasparenza e pubblicità) è l’unica presidente eletta all’unanimità. Per quanto riguarda le vicepresidenze, 11 sono andate a Fratelli d’Italia, 7 al Partito democratico, due ciascuno ad Azione-Italia viva e Movimento 5 stelle, una ciascuno a Forza Italia, Lega, Verdi e Sinistra e Polo progressista. Dodici vicepresidenti sono donne, quattordici uomini. Per quanto rigaurda invece la provincia di Latina ai consiglieri pontini sono andate tre presidenze (a Enrico Tiero la commissione Sviluppo Economico e Attività Produttive, a Cosmo Mitrano la commissione Lavori Pubblici, e a Orlando Angelo Tripodi la commissione Lavoro) e quattro vicepresidenze (a Vittorio Sambucci e Salvatore La Penna la commissione Agricoltura e Ambiente, a Cosmo Mitrano la commissione Bilancio e a Orlando Tripodi la commissione Sanità).

Le commissioni

I Commissione – Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia

Presidente: Flavio Cera (Fratelli d’Italia)

Vicepresidenti: Eleonora Berni (Fratelli d’Italia) ed Eleonora Mattia (Pd)

Altri componenti: Giorgio Simeoni (FI) ed Emanuela Mari (FdI)

II Commissione – Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli

Presidente: Emanuela Mari (Fratelli d’Italia)

Vicepresidenti: Michele Nicolai (Fratelli d’Italia) e Marietta Tidei (Azione-Italia viva).

Altri componenti: Enrico Tiero (FdI) e Rodolfo Lena (Pd)

III Commissione – Vigilanza sul pluralismo dell’informazione

Presidente: Enrico Panunzi (Partito democratico)

Vicepresidenti: Marika Rotondi (Fratelli d’Italia) e Claudio Marotta (Verdi e Sinistra).

Altri componenti: Chiara Iannarelli, Michele Nicolai, Valentina Paterna (tutti di Fratelli d’Italia) e Luciano Nobili (Azione-Italia Viva)

IV Commissione – Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio

Presidente: Marco Bertucci (Fratelli d’Italia)

Vicepresidenti: Cosmo Mitrano (FI) ed Emanuela Droghei (Pd)

Altri componenti: Daniele Sabatini, Daniele Maura, Edy Palazzi (tutti di Fratelli d’Italia), Orlando Tripodi (Lega), Mario Luciano Crea (Lista Rocca), Mario Ciarla, Daniele Leodori (entrambi del Pd), Alessio D’amato (Insieme per il Lazio), Luciano Nobili (Azione-Italia viva), Nazzareno Neri (Udc) e Adriano Zuccalà (M5s)

V Commissione – Cultura, spettacolo, sport, turismo

Presidente: Mario Luciano Crea (Lista civica Rocca)

Vicepresidenti: Edy Palazzi (Fratelli d’Italia) e Marco Colarossi (M5s)

Altri componenti: Marco Bertucci, Chiara Iannarelli, Vittorio Sambucci (tutti di Fratelli d’Italia), Giuseppe Emanuele Cangemi (Lega), Mario Luciano Crea (Lista Rocca), Sara Battisti (Pd), Eleonora Mattia (Pd) e Claudio Marotta (Verdi e Sinistra)

VI Commissione – Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti

Presidente: Cosmo Mitrano (Forza Italia)

Vicepresidenti: Micol Grasselli (Fratelli d’Italia) e Michela Califano (Pd)

Altri componenti: Flavio Cera, Daniele Maura e Vittorio Sambucci (tutti di Fratelli d’Italia), Giuseppe Cangemi (Lega), Massimiliano Valeriani (Pd), Luciano Nobili (Azione-Italia viva) e Roberta Della Casa (M5s)

VII Commissione – Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare

Presidente: Alessia Savo (Fratelli d’Italia)

Vicepresidenti: Orlando Tripodi (Lega) e Rodolfo Lena (Pd)

Altri componenti: Daniele Sabatini, Eleonora Berni, Enrico Tiero (tutti di Fratelli d’Italia), Fabio Capolei e Giorgio Simeoni (Forza Italia), Mario Luciano Crea (Lista Rocca), Salvatore La Penna e Massimiliano Valeriani (Pd), Alessio D’Amato (Insieme per il Lazio), Marietta Tidei (Azione-Italia viva), Marta Bonafoni (Lista D’Amato), Nazzareno Neri (Udc) e Roberta Della Casa (M5s)

VIII Commissione – Agricoltura e Ambiente

Presidente: Valentina Paterna (Fratelli d’Italia)

Vicepresidenti: Vittorio Sambucci (FdI) e Salvatore La Penna (Pd)

Altri componenti: Daniele Sabatini, Daniele Maura, Michele Nicolai, Enrico Tiero (tutti di Fratelli d’Italia), Mario Ciarla (Pd), Marietta Tidei (Azione-Italia viva), Valerio Novelli (M5s)

IX Commissione – Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio

Presidente: Orlando Tripodi (Lega)

Vicepresidenti: Maria Chiara Iannarelli (FdI) e Alessandra Zeppieri (Polo Progressista)

Altri componenti: Laura Corrotti, Emanuela Mari, Daniele Maura, Alessia Savo (tutti di Fratelli d’Italia), Fabio Capolei (FI), Claudio Marotta (Verdi e sinistra), Eleonora Mattia (Pd), Marta Bonafoni (Lista D’Amato) e Marco Colarossi (M5s)

X Commissione – Urbanistica, politiche abitative, rifiuti

Presidente: Laura Corrotti (Fratelli d’Italia)

Vicepresidenti: Marika Rotondi (FdI) ed Enrico Panunzi (Pd)

Altri componenti: Micol Grasselli, Edy Palazzi, Alessia Savo (tutte di Fratelli d’Italia), Fabio Capolei (FI), Laura Cartaginese (Lega), Massimiliano Valeriani (Pd), Alessandra Zeppieri (Polo progressista) e Adriano Zuccalà (M5s)

XI Commissione – Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione

Presidente: Enrico Tiero (Fratelli d’Italia)

Vicepresidenti: Daniele Maura (FdI) e Marietta Tidei (Azione-Italia Viva)

Altri componenti: Flavio Cera, Marika Rotondi (entrambi di Fratelli d’Italia), Laura Cartaginese (Lega), Cosmo Mitrano (FI), Sara Battisti e Daniele Leodori (Pd), Marietta Tidei (Azione-Italia viva) e Valerio Novelli (M5s)

XII Commissione – Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione

Presidente: Nazzareno Neri (Unione di centro)

Vicepresidenti: Michele Nicolai (FdI) e Adriano Zuccalà (M5s)

Altri componenti: Micol Grasselli e Valentina Paterna (entrambe di Fratelli d’Italia), Michela Califano e Salvatore La Penna (Pd)

XIII Commissione – Trasparenza e pubblicità

Presidente: Marta Bonafoni (Lista D’Amato)

Vicepresidenti: Daniele Sabatini (FdI) e Daniele Leodori (Pd)

Altri componenti: Marco Bertucci e Laura Corrotti (entrambi di Fratelli d’Italia) e Fabio Capolei (FI).