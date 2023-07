Formazione, Tripodi (Lega): "La riforma degli Its Academy tra gli impegni del Pnrr"

"La riforma degli Its Academy rientra tra gli impegni del Pnrr. Va rivisto il piano economico approvato nella scorsa legislatura". Lo afferma il presidente della commissione regionale Lavoro, Formazione, Politiche giovanili, Pari opportunità e diritto allo studio, Orlando Angelo Tripodi, esponente della Lega. Si è tenuto oggi infatti il secondo ciclo di audizione alla Pisana sulla proprosta di legge regionale n.33 del 30 maggio 2023 "Disposizioni per la promozione degli istituti tecnici superiori – ITS Academy”.

“Puntiamo ad arrivare in breve tempo all’approvazione della pl che permetterà ai nostri giovani un passo importante verso l’innalzamento della qualità della formazione professionale - dichiara Tripodi - al contempo garantire ai giovani maggiori opportunità professionali, guardiamo sì alla formazione, ma proiettati da subito verso il mondo del lavoro. Si tratta di istituti tecnico professionali di eccellenza, in grado di mettere in comunicazione il mondo della scuola e le aziende, dove spesso tra le due realtà vi è un generale scollamento. Le audizioni sono momenti di confronto importanti, ho accolto alcuni suggerimenti, come quello di inserire le Camere di Commercio tra i nostri interlocutori. Vale la pena ricordare alla consigliera Eleonora Mattia, che la riforma degli Its, attuata con la legge n.99/2022 rientra tra gli impegni del Pnrr. Oggi le risorse contenute nella programmazione regionale in vigore e approvata nella scorsa legislatura, devono essere riviste alla luce degli alti costi, in alcuni casi si tratta di costi che hanno tassi di interesse talmente alti che è necessario vadano riconsiderati. Andiamo avanti spediti - conclude il consigliere leghista - per il futuro dei nostri giovani”.