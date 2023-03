Regione Lazio, proclamati i nuovi consiglieri. Al lavoro i sei pontini eletti alla Pisana

A 17 giorni dalla sua elezioni c’è stata ieri la proclamazione di Francesco Rocca a presidente della Regione Lazio che ha potuto così iniziare il suo lavoro; e nello stesso giorno si è arrivati finalmente anche alla proclamazione dei nuovi consiglieri, sei dei quali arrivano dalla provincia di Latina.

Come riporta RomaToday, infatti, il tribunale ordinario di Roma ha ufficializzato la nomina dei consiglieri regionali per la Città Metropolitana di Roma Capitale, fugando anche gli ultimi dubbi su eventuali "ripescaggi" per tre liste della coalizione di centrodestra - Lega, Forza Italia e Civica Francesco Rocca - dopo che due settimane fa proprio la Lega aveva presentato una memoria al Viminale e alla Corte d'Appello chiedendo una differente interpretazione dell'assegnazione dei seggi per il cosiddetto "premio di maggioranza”.

All’interno del Consiglio regionale sono 30 i seggi assegnati alla maggioranza, di cui 22 a Fratelli d’Italia, 3 rispettivamente a Lega e Forza Italia, e uno rispettivamente alla lista civica Francesco Rocca presidente e all’Udc. All’opposizione siedono 20 consiglieri; il gruppo più numeroso è quello del Pd con dieci consiglieri più il candidato presidente Alessio D’Amato, mentre 2 seggi sono andati a Italia Viva e uno ciascuno alla lista Civica D’Amato presidente e a Verdi e Sinistra. Altri 4 sono i seggi per il Movimento 5 Stelle e uno per il Polo Progressista.

Per la provincia pontina sono entrati in Consiglio per la maggioranza Enrico Tiero, Elena Palazzo e Vittorio Sambucci con Fratelli d’Italia, Cosmo Mitrano con Forza Italia e Orlando Tripodi con la Lega; siede all’opposizione, invece, Salvatore La Penna del Pd.