Violenza di genere, dalla Regione 2 milioni per centri e case rifugio del Lazio

La Regione rinnova il suo impegno per il contrasto alla violenza di genere. La Giunta del Lazio presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell'assessora alla Cultura, Pari opportunità e Politiche giovanili Simona Baldassarre, ha destinato 2 milioni e 172mila euro a favore di Comuni ed enti territoriali per programmare le attività e le azioni di contrasto. Le risorse regionali, come accaduto anche in passato, finanzieranno 28 strutture del Lazio, fra centri antiviolenza e case rifugio.

"La violenza contro le donne - dichiara l'assessora Baldassarre - è un grande problema che ci impegna con tutte le nostre forze. Serve diffondere la cultura del rispetto, ma anche sostenere gli operatori con mezzi e risorse. Il sistema dei centri antiviolenza e delle case rifugio è una rete di sicurezza per tutte le donne vittime di violenza, ma anche un presidio di prevenzione, a tutela delle nostre comunità, che è nostro dovere proteggere".