Investimenti sulla rete stradale del Lazio, Tripodi: "Dalla Giunta Rocca attenzione alle province"

"Soddisfazione per l'iniziativa della Giunta Rocca riguardante l’importante somma stanziata per il rifacimento delle strade nel Lazio, pari a un miliardo e 100 milioni di euro. Un'opportunità unica per tutta la regione, che avrà un impatto significativo sulla sicurezza dei pedoni e degli automobilisti, riducendo il rischio di incidenti stradali e garantendo una guida più sicura". E' il commento del consigliere regionale di FI Orlando Angelo Tripodi, presidente della commissione Lavoro della Pisana.

"Strade ben tenute incentivano l'utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili - aggiunge Tripodi - promuovendo uno stile di vita più sano e rispettoso dell'ambiente. Come presidente della commissione Lavoro penso che l’apertura dei cantieri possa essere l'occasione per la Regione di mettere in atto i più alti standard di sicurezza sul lavoro e garantire la tutela dei diritti dei lavoratori nella realizzazione di queste importanti infrastrutture stradali. Sono certo che saranno presi seri provvedimenti per garantire che i cantieri siano affidati solo a imprese che rispettano scrupolosamente le norme di sicurezza e la tutela dei lavoratori. Questa Giunta dimostra ogni giorno di avere attenzione verso tutto il territorio laziale, è finita l’era di una gestione romanocentrica. Con questo imponente intervento saranno fornite tutte le informazioni necessarie ai cittadini riguardo al cronoprogramma dei lavori e le possibili deviazioni del traffico, al fine di minimizzare gli inconvenienti per i residenti e agevolare la circolazione delle persone. L’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio laziale attraverso la manutenzione e la creazione di nuove infrastrutture stradali moderne ed efficienti. Tuttavia, questo sviluppo non deve avvenire a scapito della sicurezza e del benessere dei lavoratori impiegati. Mi impegnerò a seguire da vicino l'evoluzione dei cantieri e a collaborare attivamente con la Giunta Rocca per garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori, attraverso un'attenta attuazione della normativa in materia di sicurezza e vigilanza sarà possibile affrontare al meglio le sfide legate all'edilizia stradale. Ribadisco il mio plauso al presidente Rocca - conclude - per aver messo al centro le province, per quella di Latina saranno interessati 80.016 km di strade regionali e 154.998 km di strade provinciali per un totale di 235.014 km per 86 interventi”.