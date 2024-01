Orlando Angelo Tripodi passa ufficialmente a Forza Italia

Poco più di un mese fa mese fa aveva annunciato l'abbandono della Lega e il passaggio al gruppo Misto in consiglio regionale. Ora il consigliere pontino Orlando Angelo Tripodi approda ufficialmente in Forza Italia. "Mi piace stare in un partito in cui si condivide e si fa gioco di squadra, si dà il giusto valore a chi da prima sta dentro un partito - aveva dichiarato il 22 novembre in una nota - In Consiglio regionale non riuscivo più a lavorare in comune accordo con i miei colleghi leghisti, dunque ho preso questa decisione".

La scelta verrà ufficializzata però solo lunedì 8 gennaio, nel corso di una conferenza stampa convocata a Roma alle 11:30 con Antonio Tajani e il deputato Paolo Barelli. Intanto però nei giorni scorsi è già arrivato il benvenuto dell'assessora regionale alla Sicurezza urbana ed Enti locali Luisa Regimenti: "Desidero rivolgere al consigliere regionale Angelo Tripodi, al quale sono legata da antica amicizia, il benvenuto nel gruppo di Forza Italia alla Regione Lazio. L'adesione di Tripodi conferma che il partito fondato da Silvio Berlusconi e oggi guidato da Antonio Tajani è sempre più attrattivo sui territori. Continueremo a lavorare con il gruppo consiliare e la delegazione in giunta per rafforzare il governo regionale di centrodestra guidato dal presidente Francesco Rocca". “Un grande passo in avanti che conferma la crescita di Forza Italia a livello regionale - commenta anche Gianluca Quadrini, presidente del gruppo di Forza Italia in Provincia di Frosinone., appena riconfermato consigliere, primo eletto - Sono molto contento della decisione presa da Angelo Tripodi perché persona capace e in linea con la politica moderata Forza Italia. Abbiamo militato insieme nel partito dal quale esce e ho saputo apprezzare la sua serietà operativa e le sue qualità relazionali anche nei confronti dei suoi colleghi e dei militanti. Oggi, la sua entrata conferma quanto il nostro partito, grazie al lavoro, alla serietà e alla concretezza dei suoi esponenti, si stia radicando sul territorio regionale e artiche di di persone valide. Il grande lavoro di squadra, che insieme al senatore Claudio Fazzone, si sta facendo ha attivato una macchina amministrativa presente sul territorio a 360º gradi che permetterà al partito di diventare il punto di riferimento del centro destra in regione e nella nostra provincia. Sono le nostre scelte politiche e il nostro modus operandi a fare la differenza. I consensi ne sono la dimostrazione. Mi congratulo nuovamente con Angelo Tripodi, uomo di grandissima esperienza. Sono sicuro che sarà un grande valore aggiunto per Forza Italia".

Così la Lega perde altri pezzi mentre Forza Italia da mesi ha avviato una serrata campagna acquisti nel Lazio e a Roma, tanto da contare ora sette rappreentanti nel gruppo consiliare alla Pisana.