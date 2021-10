Protezione Civile: ok alla proposta di Forte (Pd) e Simeone (Fi) per individuare un Cpp a Sabaudia

Su proposta dei consiglieri regionali pontini Enrico Forte (Pd) e Giuseppe Simeone (FI), la XII commissione della Regione Lazio ha approvato l'integrazione alla delibera di aggiornamento del piano triennale di previsione e prevenzione della protezione civile. L'integrazione prevede in particolare l'individuazione, nel territorio di Sabaudia, di un Cpp (Centro polifunzionale di prossimità).

I Cpp sono strutture logistico-operative localizzate in maniera strategica sul territorio, che consentono una maggiore celerità negli spostamenti dei soccorritori in caso di calamità.