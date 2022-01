Comune di Latina, Remigio Coco è il nuovo assessore all’Urbanistica: “Una bella sfida”

E' Remigio Coco, ex presidente dell’Ordine degli Architetti, il nuovo assessore all’Urbanistica del Comune di Latina. L’ufficialità è arrivata questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco di Latina e dello stesso neo assessore Coco. Quella dell’Urbanistica era una delle due caselle che il primo cittadino aveva lasciato “vuote” al momento della composizione della Giunta che era stata presentata lo scorso 17 novembre.

“Remigio Coco è stato per 21 anni presidente dell’Ordine degli Architetti e questo testimonia il rapporto che ha, nel suo ambito professionale, con il territorio - ha detto il sindaco Coletta nell’annunciare il nuovo assessore scelto come figura tecnica per andare ad aggiungere un altro componente alla squadra di Governo -. E’ una persona stimata dal punto di vista professionale oltre che umano, ed ha una grande competenza. L’urbanistica nei primi cinque anni ha fatto un suo percorso condizionato dall’annullamento dei piani particolareggiati in attesa delle sentenze, e ora c’è un ufficio di piano che li sta rivalutando; nel frattempo la rigenerazione urbana ha preso definitivamente piede sia dal punto di vista normativo che culturale: questi sono i primi aspetti di cui abbiamo discusso nei nostri primi incontri con l'architetto Coco. Così come abbiamo parlato della necessità di migliorare ulteriormente la situazione organizzativa interna soprattutto in riferimento ai servizi all’utenza. E poi il discorso del Pnrr, discorso importante e molto impegnativo per le Amministrazioni”.

Una bella sfida: così il neo assessore ha definito il nuovo incarico ricevuto dal sindaco Coletta nel Comune di Latina, “e sono convinto che con la collaborazione e lavoro di tutti ce la possiamo fare. Credo ci sia un tempo per ognuno di noi di mettersi al servizio della propria città” ha poi aggiunto prima di entrare nel merito delle questioni che andranno affrontate, per quanto possibile in una fase decisamente iniziale. “Innanzitutto ringrazio il sindaco per la fiducia - ha detto l'architetto Coco -. Non è un compito facile e questo lo sappiamo, ma cerchiamo di mettercela tutta. Per anni mi sono occupato dell'attività dell'Ordine e non ho mai fatto politica attiva. Mi sono sempre occupato di materia urbanistica e a proposito dell’annullamento dei piani vorrei ricordare che noi abbiamo una legge del 1942 che considera standard urbanistici che sono quantitativi; noi abbiamo tentato di far modificare questo discorso arrivando a standard che fossero qualitativi perché oggi non è più possibile pianificare città con un quadro normativo che è ormai superato dai fatti. E i piani si sono scontrati proprio su questo aspetto”.

“Ma prima di affrontare questi temi, la prima cosa da fare - ha poi spiegato il neo assessore - è incontrare i due dirigenti con tutti i funzionari dei diversi uffici per vedere quale è lo stato dell'arte. Manco da un po' di anni e i rapporti con il Comune si sono un po' allentati, ho bisogno di aggiornarmi sulla situazione. C’è poi da rivedere la distribuzione dei carichi nei vari uffici, perché alcuni sono in sofferenza per mancanza di personale. Per fare le cose, per fare i progetti ci vogliono le risorse. C’è quindi bisogno di una ricognizione generale, per vedere eventuali criticità e la riorganizzazione degli uffici”.

Come detto l’incarico affidato a Remigio Coco va a riempire una delle due caselle che erano state lasciate vuote dal sindaco Coletta. “C’è ancora un’altra casella da riempire - ha spiegato il primo cittadino -. Al momento alcune deleghe preferisco tenerle io. La necessità prioritaria era affidare l’incarico per l’urbanistica e ringrazio l’architetto Coco per aver dato la sua disponibilità. Rimangono alcune deleghe che ridistribuiremo; avevo bisogno di capire i nuovi assessori che capacità avessero di calarsi nella nuova realtà. E sono soddisfatto del lavoro svolto fino ad ora, la loro operatività è stata massima sin da subito”.