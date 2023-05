Promozione e sviluppo del commercio e della cultura, Cisterna “fa rete”: 100mila euro alla Regione

La “Rete commercio e cultura Cisterna” incassa un finanziamento di 100mila euro dalla regione ed è sempre più una realtà. Promossa dal Comune con l’adesione, finora, di oltre 50 attività commerciali è stata ufficialmente presentata nel corso di un incontro a cui ha preso parte il sindaco Valentino Mantini, l’assessore al Commercio e alle Attività produttive Emiliano Cerro, la delegata al turismo, spettacolo ed eventi Aura Contarino, e la manager di Rete Paola Chiarucci.

Un percorso, quello della rete d’impresa, avviato da tempo e che ha visto un’importante accelerazione con la partecipazione al bando regionale per le “Reti di Imprese tra Attività Economiche” dello scorso anno. Di qui l’apertura di un dialogo e confronto con l’elaborazione di un progetto giunto secondo in graduatoria su oltre 200 partecipanti.

“Il progetto - spiegano dal Comune - prevede una serie di azioni e iniziative per la promozione e sviluppo non solo del commercio ma anche dell’intero territorio e della sua capacità ricettiva.

Si va dalle azioni di social media marketing e web alla segnaletica di informazione commerciale, turistica e di benvenuto, dalla mobilità green con colonnine di ricarica elettrica, bus navetta, bike sharing, e pensiline fotovoltaiche, a elementi di decoro urbano per la raccolta differenziata, passando per l’animazione del centro come, ad esempio, con alcuni eventi in grado di richiamare pubblico dalla regione”.

“Quale assessore al Commercio – ha detto Emiliano Cerro – non posso che esprimere apprezzamento per il significativo risultato ottenuto, che oltre a favorire la costituzione a Cisterna della prima rete d’impresa commerciale cittadina, vede per la prima volta il settore del commercio in sede fissa accedere a un finanziamento di così importante portata utile sicuramente in una fase difficile di ripresa economica delle attività come quella attuale”.

“Il dato importante che vorrei sottolineare è che la sinergia innescata dall’amministrazione ha portato a una rete dei commercianti solida e coesa come mai prima – afferma Contarino –. Grazie a ciò avremo la possibilità di realizzare un progetto che interverrà su diversi ambiti, perché siamo convinti che creare un sistema integrato tra commercio, cultura e turismo sia fondamentale come volano per lo sviluppo del nostro territorio”.

“In attesa di costituire la Rete d’Impresa – ha detto la manager di Rete Paola Chiarucci – ci tengo oggi a ringraziare tutti i commercianti che hanno creduto e appoggiato questa iniziativa. È grazie al loro impegno e alle loro idee che è nato il progetto Rete Commercio e Cultura. Tutte le azioni previste hanno come obiettivo la riqualificazione e la valorizzazione del nostro territorio e di conseguenza delle nostre attività commerciali. Ringrazio il Comune di Cisterna e l’Amministrazione comunale tutta per la collaborazione e la comunione di intenti dimostrata”.

“Ringrazio – ha concluso il sindaco Valentino Mantini - per primi i commercianti che hanno aderito e che vorranno aderire perché la Rete è sempre aperta e pronta ad accogliere chiunque voglia entrare. Un ringraziamento inoltre al Centro Assistenza Tecnica della Confesercenti, al personale degli uffici comunali, alla Regione Lazio”.