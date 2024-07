Nuova vita per il centro diurno Le Tamerici che ha riaperto le sue porte: i locali della struttura sulla via Casilina Sud dedicata agli adulti con disabilità che si trova sono stati inaugurati nel pomeriggio di ieri. A tagliare il nastro la sindaca Matilde Celentano, insieme al vice Massimiliano Carnevale, all’assessore ai Servizi sociali Michele Nasso, numerosi consiglieri comunali e don Enrico Scaccia, vicario del Vescovo di Latina.

“Con la riapertura de ‘Le Tamerici’ – ha dichiarato Celentano - abbiamo chiuso il cerchio dei centri diurni restituiti alla comunità di Latina. Erano stati chiusi inizialmente per l’emergenza Covid e successivamente per la necessità di interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma. I lavori hanno interessato il centro ricreativo socio-educativo di via Mugilla, intitolato a Salvatore Minenna, il centro diurno per minorenni di via Legnano dove è stato realizzato anche un parco giochi all’esterno della struttura, il centro diurno Casal delle Palme, tutti riaperti nei mesi scorsi, e appunto il centro ‘Le Tamerici’ tornato in piena funzione oggi. La riapertura dei centri diurni è stata una priorità di questa amministrazione comunale. Abbiamo incontrato numerosi ostacoli tecnici e burocratici, ma oggi possiamo dire che tutte e quattro le strutture sono a regola d’arte, certificate. Voglio sottolineare il lavoro di squadra messo in atto dagli uffici dei dipartimenti Manutenzioni e decoro, Servizi sociali e Lavori pubblici rispondendo agli indirizzi del vice sindaco Carnevale e dell’assessore Nasso”.

Nel corso della cerimonia il vicesindaco Carnevale, con deleghe alle Manutenzioni e Lavori pubblici, ha illustrato i lavori eseguiti presso il centro. “L'obiettivo principale, in base alle limitate somme economiche disponibili, è stato per tutti e quattro i centri quello di dare priorità agli interventi finalizzati alla messa a norma degli immobili dal punto di vista funzionale degli spazi interni e dell'abbattimento delle barriere architettoniche. In particolare con la manutenzione straordinaria del centro ‘Le Tamerici’ - ha aggiunto Carnevale - si è proceduto alla diversa distribuzione delle tramezzature interne dell’edificio preesistente per il soddisfacimento della funzionalità, all’adeguamento degli impianti elettrici e alla realizzazione di un impianto di depurazione ex-novo, conforme alla normativa vigente. Il centro di via Casilina Sud è stato interessato anche da una progettazione di ampliamento, grazie al Bando delle Periferie attraverso il quale è stata possibile la demolizione e ricostruzione con ampliamento di un vecchio edificio che aumenterà l’offerta di spazi per gli ospiti della struttura”.

L’inaugurazione è stata anche l’occasione per una festa inclusiva, partecipata e senza colori politici, attesa dai 27 utenti e dalle loro famiglie. “Sono molto emozionato – ha dichiarato l’assessore Nasso –. I ragazzi attendevano questo momento da tempo ed è bello vedere la gioia nei loro occhi. Sono particolarmente affezionato ai frequentatori del centro ‘Le Tamerici’, che seguo costantemente da quando sono diventato assessore al Welfare, ricevendo sempre una lezione di vita. Ringrazio la cooperativa Osa che nel lungo periodo di chiusura ha saputo trovare un’alternativa per non interrompere il servizio, trasferendo le attività presso Numa Paddle. Ringrazio gli operatori Osa e tutto il personale dei Servizi sociali che ogni giorno, con professionalità e passione, compiono dei piccoli-grandi miracoli”.

“L’assistenza fornita dai centri diurni del Comune di Latina – ha concluso il sindaco Celentano - è una risposta alle fragilità che vanno affrontate in maniera sinergica tra quella che è l’istituzione e la famiglia. Devo dire che dalle famiglie degli utenti dei nostri centri diurni riceviamo sempre la massima collaborazione. E questo ci gratifica. Gratifica e stimola i servizi sociali, un fiore all’occhiello del Comune di Latina, la Cooperativa Osa che opera in queste strutture. Oggi è un giorno importante, è una festa per tutti”.

All’evento hanno preso parte, tra i tanti, i famigliari dei 27 utenti del centro diurno, i rappresentanti della cooperativa Osa, la coordinatrice del centro Rosaria Donatiello, gli assessori comunali Annalisa Muzio, Franco Addonizio e Andrea Chiarato, il presidente della commissione consiliare Welfare Nicola Catani, i consiglieri comunali e provinciali Renzo Scalco e Dario Bellini, i consiglieri comunali di maggioranze e opposizione insieme anche a una rappresentanza dell'Arma dei carabinieri e dell'associazione Alpini