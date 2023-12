Riaperto al traffico il ponte sul fiume Sisto

E’ stato riaperto nel pomeriggio di martedì 5 dicembre il ponte provvisorio sul fiume Sisto a Terracina. Come da calendario, nella mattinata sono state effettuate le prove di carico necessarie al termine dei lavori di manutenzione che erano stati programmati con il verbale di verifica della messa in sicurezza che è stato siglato alle 13.45.

Dopo tutti gli adempimenti necessari da parte del Comando di polizia locale è stata quindi revocata la precedente ordinanza di chiusura del 27 ottobre ed è stato riaperto alla circolazione il tratto dal km 9+400 al km 9+450. Come ricordano dall’amministrazione comunale di Terracina restano le precedenti disposizioni come il divieto di transito ai mezzi con massa non eccedente le 20 tonnellate, e la limitazione della velocità massima dei veicoli a 30 km/h. Su queste limitazioni verranno effettuati i controlli più opportuni.

“Abbiamo ricevuto i complimenti per aver rispettato i tempi di riapertura dell’attuale ponte, ma per noi questo è solo un piccolo primo passo che era necessario e dovuto per garantire intanto la viabilità. Il nostro lavoro, che non si è mai fermato, prosegue per realizzare il nuovo ponte definitivo, superando le varie difficoltà per raggiungere l’obiettivo”, ha dichiarato il vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice. “La nostra priorità continua ad essere quella di ridurre al minimo i disagi per i residenti e per quanti utilizzano questo collegamento fondamentale - ha aggiunto il primo cittadino di Terracina. Francesco Giannetti -. Per questo abbiamo lavorato per rispettare i tempi di riapertura dell’attuale struttura, mentre continuiamo a lavorare per la costruzione del nuovo ponte, nei tempi più rapidi”.