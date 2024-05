Isola pedonale in centro, riapre al traffico la parte di piazza del Popolo: c’è la data

Riapre al traffico dei mezzi la parte di piazza del Popolo nel tratto compreso da corso Matteotti a via Diaz e fino all’innesto con via Giosuè Carducci. L’annuncio arriva dall’amministrazione di Latina.

E così dopo settimane di attesa, dopo che dal primo aprile l’isola pedonale in centro è diventata definitiva - con tutte le modifiche che sappiamo -, dalla mattina lunedì 13 maggio è prevista l’apertura della parte di piazza del Popolo che si trova davanti l’Intendenza di Finanza. Nelle prime ore della giornata, fanno sapere dal Comune, sarà presente la polizia locale per segnalare agli automobilisti i cambiamenti ed accertarsi della corretta viabilità.

“Gli agenti, nelle scorse ore, hanno infatti effettuato un sopralluogo per verificare la corrispondenza di quanto disposto dall’ordinanza dirigenziale, accertando la corretta applicazione di quanto prescritto sia riguardo alla pista ciclabile, che alla segnaletica e ai posti auto per motocicli, veicoli e donne in stato di gravidanza o genitori con bambini di età non superiore ai due anni” si legge in una nota del Comune.

Ricordiamo che l’area in oggetto sarà isola pedonale urbana solo nelle giornate di venerdì, dalle 17.30, sabato e domenica a differenza delle altre strade del centro storico divenute isola pedonale permanente.

La nuova disciplina dell’isola pedonale in centro era stata definita con una prima ordinanza del Comune del 31 marzo scorso integrata poi con quella del 30 aprile che conteneva l’inserimento della pista ciclabile, realizzata in un secondo momento in piazza del Popolo, e la definizione degli stalli liberi con disco orario nel cuore della città.

Proprio per quanto riguarda gli stalli - che cancellati sono stati rifatti più volte -, come è chiaro dalla foto scattata nel pomeriggio di venerdì 10 maggio, vengono già utilizzati. Già da giorni infatti si vedono auto parcheggiate lungo via Diaz, in entrambi i lati, davanti al negozio della Feltrinelli. Un’immagine a cui ormai non siamo più abituati, quella delle vetture in sosta nel cuore della città, e che fa sorgere alcuni interrogativi: come ci sono arrivate le auto se piazza del Popolo è ancora chiusa e delimitata con le transenne mobili? E ancora, sono stati fatti controlli?