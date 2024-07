Centrodestra in difesa di Di Cocco: “Dall’opposizione un attacco strumentale e infondato”

E’ arrivata dal centrodestra unito, anche se a distanza di qualche giorno, la nota a difesa dell’assessore alla Marina, la Turismo e ai Trasporti del Comune di Latina, Gianluca Di Cocco, di cui sono state chieste le dimissioni dall’opposizione. La prima era stata la capogruppo del Movimento 5 Stelle, Maria Grazia Ciolfi, che ha parlato di una “fallimento su tutte le deleghe” di Di Cocco, partendo dal servizio di salvamento sulle spiagge, passando per Rio Martino e il ripascimento fino ad arrivare alla questione alla riapertura di questo inverno di una parte dell’isola pedonale in certo, con la conseguente realizzazione dei nuovi parcheggi. A farle eco anche il gruppo di Lbc che ha fatto riferimento a una condizione di “degrado della marina”.

“L'attacco diretto e frontale portato prima dal capogruppo consiliare del Movimento 5 stelle e poi da Lbc nei confronti dell’assessore Di Cocco è l’ennesima dimostrazione della modalità tutta ideologica che ispira l’opposizione, protesa soltanto a colpire sempre comunque e dovunque pur di guadagnare un po’ di spazio sui media”.

“Ancora una volta - scrivono nella nota i capigruppo di maggioranza - gli esponenti dell’opposizione sembrano aver dimenticato quale sia stata, e con quali risultati, la loro gestione amministrativa. In particolare, la consigliera Maria Grazia Ciolfi che aveva la delega alla Marina e non ci risulta abbia lasciato un’eredità sostanziosa in termini di cura, decoro e manutenzione del lido. Se alla fine di luglio ci si trova con una serie di problematiche ancora in piedi, la responsabilità non è dell’assessore Di Cocco, ma eventualmente dell’intera amministrazione, che a differenza della precedente ha saputo finalmente avviare ed espletare il bando di gara per l’assegnazione in concessione di quattro nuovi chioschi mai assegnati negli ultimi anni; ha praticamente concluso l’iter per il ripascimento, che ovviamente non può essere effettuato in piena stagione balneare; ha avviato ieri i lavori di sistemazione delle discese al mare; ha finalmente espletato anche la gara per l’affidamento del servizio dei bagnini. Tutto questo è avvenuto in pochi mesi, mentre all’amministrazione che ospitava la consigliera Ciolfi non è stata in grado di farlo in sei anni di governo”.

“Chiedere le dimissioni dell’assessore Di Cocco - concludono dalla maggioranza - ci sembra una sfacciata esagerazione, intanto perché fondata sul nulla, e poi perché proviene da un pulpito che farebbe meglio a sospendere le prediche. Noi siamo con il nostro Assessore e non lasceremo che diventi il bersaglio di un tiro a segno gratuito”.