450mila euro a fondo perduto alla "Cisterna Ambiente": verrà potenziata la raccolta differenziata

La Cisterna Ambiente ha ottenuto alcuni finanziamenti a fondo perduto grazie alla presentazione di progetti strutturati. I soldi verranno utilizzati per favorire il miglioramento del servizio di raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani. Si tratta in totale di circa 450 mila euro: 360 mila arriveranno da parte della Regione Lazio mentre oltre 47 mila euro dal Conai. Questi andranno ad aggiungersi ai 43 mila euro del progetto Raee già stanziati. Lo scopo è l'incremento della percentuale di raccolta differenziata domiciliare.

Il direttore generale dell’Azienda speciale Cisterna Ambiente, Paolo Maria De Felice, ha dichiarato: "Informare, sensibilizzare ed educare i cittadini sulla gestione dei rifiuti con particolare attenzione allo sviluppo della raccolta differenziata domestica è di fondamentale importanza per lo sviluppo sostenibile e il rispetto per l’ambiente. Prevenzione della produzione dei rifiuti, recupero e riutilizzo dei materiali, la politica aziendale è in linea con gli obiettivi dettati dalla Regione Lazio, che tramite il bando intende potenziare, ma soprattutto rinnovare, i servizi di raccolta differenziata. Stimolante l’idea del Conai, con cui andremo a privilegiare la raccolta monomateriale dei rifiuti di imballaggio. Dopo il vetro andremo ad intercettare le altre frazioni di multimateriale, separando plastica, acciaio ed alluminio. È in atto un cambio di passo grazie ad una campagna di informazione esaustiva e mirata ad efficientare le modalità di separazione e conferimento di tutte le tipologie di rifiuti, tramite social media, incontri nelle scuole, collaborando con le associazioni del territorio e sviluppando una rete di supporto all’utente tramite il nostro nuovo sito internet, le pagine social della Cisterna Ambiente e l’app gratuita Junker".

Soddisfazione per il sindaco di Cisterna Valentino Mantini, che ha spiegato: "Il Comune di Cisterna ha deciso di cogliere queste opportunità, messe a disposizione da Regione Lazio, Conai e Progetto Raee, per incrementare la percentuale di raccolta differenziata e potenziare il sistema di gestione della Cisterna Ambiente, con l’obiettivo ultimo di intercettare quei rifiuti urbani destinabili al riciclo e al recupero, ma che erroneamente finiscono per essere avviati in discarica. Sappiamo di avere davanti a noi una sfida importante ed ardua, ma sappiamo altresì che il riuso e il riciclo dei rifiuti è l’unica via di civiltà per la sostenibilità ambientale. Per questo, stante le grandi difficoltà che sono visibili a tutti, chiediamo la collaborazione dei cittadini, che l’Amministrazione comunale ringrazia, nella fase di avvio del nuovo sistema di raccolta porta a porta".