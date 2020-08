Rifiuti, porta a porta dall’autunno. Bellini: “In 18 mesi il raggiungimento di tutte le utenze”

Partenza della raccolta differenziata porta a porta prevista per il prossimo autunno da Latina Scalo, Borgo San Michele e Borgo Piave. Poi con quattro step di quattro mesi ciascuno si punta a coprire tutti gli altri quartieri e i borghi senza interruzioni, prevedendo il raggiungimento di tutte le utenze del territorio in sedici/diciotto mesi. Il punto dell’assessore all’Ambiente Dario Bellini dopo l’ultima Commissione in Comune.

“Lo scopo che abbiamo posto sin dall’inizio del mandato sindacale è arrivare con il porta a porta spinto, per servire il vasto territorio del Comune, facendo al meglio la differenziata esattamente come ci viene chiesta dalle linee guida europee e dall’agenda 2030, reintroducendo poi il materiale raccolto nei circuiti di lavorazione. Non possiamo più aspettare - ha detto l’assessore Bellini -. Portare avanti in questa fase i bandi per l’acquisto di mezzi e servizi oltre che legittimo dal punto di vista giuridico, è anche fondamentale per il rispetto dei tempi. L’obiettivo è arrivare ad un servizio di raccolta e gestione dei rifiuti in linea con le aspettative della città. E non possiamo ignorare il fatto che senza investimenti, tutto ciò non sarebbe stato possibile”.

“È stato un lungo iter di giustizia amministrativa, tra il Tar a più riprese e il Consiglio di Stato. Abbiamo avuto ragione rispetto all’impostazione data e la decisione della Provincia di Latina, con il suo finanziamento a fondo perduto, e quello della Cassa Depositi e Prestiti, con il mutuo concesso, stanno lì a testimoniare come la nostra Azienda Speciale sia un’azienda seria, con i conti in ordine e un piano industriale concreto e sostenibile. Adesso tocca a noi cittadini, con il nostro impegno, far compiere alla nostra città il passo decisivo verso una gestione intelligente ed ecologica dei rifiuti”.