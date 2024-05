Rifiuti: “Rocca si impegni per scongiurare la nuova discarica di Aprilia”

Si torna a parlare di rifiuti e di discariche. E’ delle scorse ore l’intervento del consigliere regionale di Forza Italia, Orlando Angelo Tripodi che richiama le parole pronunciate dal governatore del Lazio Francesco Rocca.

“Torna d’attualità il tema del progetto per la nuova discarica ad Aprilia, dopo le dichiarazioni del presidente Francesco Rocca a Viterbo, dove ha dichiarato ‘Mi opporrò all'ampliamento della discarica di Viterbo’ - ha detto Tripodi che già nei mesi scorsi aveva rivolto il suo appello al presidente della Regione -; ci aspettiamo ora la stessa determinazione e lo stesso rispetto per i cittadini di Aprilia”.

“In vista della seconda convocazione della conferenza dei servizi voglio ricordare, anche a sostegno di quanto già dichiarato dall’assessore all’Ambiente di Aprilia, Vittorio Marchitti che i cittadini di questo comune già pagano la presenza di fattori inquinanti e escludenti per un progetto per il deposito definitivo di rifiuti che prevede una volumetria tale da garantire il soddisfacimento per le necessità dell’Ato di Latina per dieci anni. Non si tratta della diffusa sindrome ‘no nel mio cortile’ - aggiunge Tripodi -; dati alla mano, l’Arpa ha certificato dalle analisi del terreno il superamento dei livelli di contaminazione, un’indagine epidemiologica ha rilevato una certa incidenza di tumori. Ci troviamo proprio di fronte a un ennesimo sacrifico chiesto ai cittadini e al territorio di Aprilia che paga già lo scotto di ospitare anche imprese a rischio di incidente rilevante.

Ma non finisce qui, adiacente al sito della futura discarica vi è una zona oggetto di finanziamento con fondi del Pnrr per un progetto di bonifica (dove sorgeva una vecchia discarica). Una vera e propria contraddizione; è inconcepibile che mentre si progetta di bonificare un’area, in un’area adiacente si pensa di insediarvene una nuova. Infine - conclude poi il consigliere pontino -, non si comprende come non si sia tenuto conto che il sito sorgerebbe a meno di cinquecento metri dai nuclei abitativi, parametro escludente secondo i criteri stabiliti dalla stessa Regione Lazio. Per tutte queste ragioni chiedo al presidente Rocca pari impegno per Aprilia, territorio già sacrificato”.