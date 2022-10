Rifiuti, Abc punta ai fondi del Pnrr: il progetto da 15 milioni nelle graduatorie del Ministero

E’ stato ammesso nelle graduatorie pubblicate dal Ministero della Transizione Ecologica il progetto da 15 milioni di euro che rienatra tra i presentati da Abc Latina nell’ambito dei finanziamenti del Pnrr lo scorso 12 febbraio. La proposta dell’azienda del capoluogo pontino è stata selezionata dalla Commissione tra le domande fatte pervenire da Comuni e gestori del servizio pubblico per la Linea d’intervento B, dedicata all’ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e alla realizzazione di nuovi impianti per il trattamento e il riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata.

“In attesa di sapere se il progetto riceverà il finanziamento richiesto, siamo soddisfatti di questo risultato che dimostra la validità della proposta che, ricordiamo, è stata presentata il 12 febbraio 2022, entro i termini di scadenza, nonostante la proroga di un mese disposta all’ultimo momento dal Mite. - dichiara il presidente Gustavo Giorgi – Il progetto presentato risponde a tutti i requisiti richiesti e questo dimostra il suo valore che deriva da un proficuo lavoro di squadra. La proposta si focalizza su una progettazione impiantistica che valorizza il processo in cui il cosiddetto ‘rifiuto’, si trasforma in un prodotto vero e proprio, con un suo appeal sul mercato”.

Nello specifico, il progetto prevede la realizzazione di una stazione di trasferenza a servizio e supporto della raccolta differenziata porta a porta, con recupero e riutilizzo di immobili dismessi sito nel complesso di via dei Monti Lepini 44/46; e la realizzazione di impianto per la selezione e valorizzazione delle frazioni differenziate della raccolta porta a porta, plastica, multimateriali, carta e cartone.

“Nel mese di novembre – conclude il presidente Giorgi - usciranno le graduatorie relative alle altre proposte progettuali presentate per un valore di 5milioni di euro. Tutti i progetti, per un valore totale di 20milioni di euro, sono inseriti in un quadro di programmazione sinergico ed efficace che mira a raggiungere obiettivi ambiziosi, rappresentando un’opportunità preziosa per tutto il territorio”.