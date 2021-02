Rifiuti, sito di stoccaggio di inerti a Fondi: il no unanime del Consiglio comunale

Consiglio comunale di Fondi compatto contro l’ipotesi di un sito di stoccaggio di inerti in via Pantanello. Questo quanto emerso nella seduta di martedì 2 febbraio che ha approvato la delibera.

Nonostante la volontà, poi confermata dalle votazioni, di esprimere un parere unanime e contrario alla proposta avanzata lo scorso 20 gennaio dal presidente della Provincia Carlo Medici, il dibattito sulla questione è stato però piuttosto acceso e articolato.

A introdurre il punto è stato l'assessore all'Ambiente Fabrizio Macaro che, in un lungo excursus, ha ricostruito la complessa vicenda della gestione dei rifiuti dal 1997 ad oggi. Macaro ha ribadito l'importanza di chiudere il ciclo dei rifiuti in provincia di Latina sottolineando, però, come “dai rilievi dei tecnici incaricati sia emersa l'incompatibilità dell'intero territorio di Fondi ad accogliere un sito di stoccaggio di inerti”. Le uniche due aree papabili, via Pantanello e località Cave, è stato spiegato, presentano infatti svariati elementi escludenti e condizionanti.

Dopo l'introduzione di Macaro si sono susseguiti una serie di interventi da parte dei consiglieri di maggioranza e minoranza che hanno posto l'accento su questioni ambientali, paesaggistiche, gestionali e politiche. Osservazioni a cui ha risposto il vice sindaco Vincenzo Carnevale il quale ha spiegato perché nessun altro sito, compresi i due indicati nella relazione della Provincia (entrambi incompatibili per via della presenza di fattori escludenti e condizionanti), possa essere preso in considerazione. Stesso discorso per la ex discarica di Quarto Iannotta, che ancora attende di essere bonificata e che ricade in una zona a tutela integrale. Carnevale nel corso del suo intervento ha anche ribadito come “prima del 20 gennaio il Comune di Fondi non fosse mai stato minimamente menzionato o coinvolto, anche informalmente, sulla questione”.

Dopo il lungo intervento di Luigi Parisella, che ha accusato l'amministrazione di aver affrontato l'argomento solo perché incalzata dalla minoranza, e la dura replica del consigliere Vincenzo Mattei, che ha risposto punto per punto alle osservazioni politiche e ricordato la tempestiva convocazione della commissione Ambiente, a chiudere il dibattito è stato il sindaco Beniamino Maschietto. “Di questo incidente di percorso - ha ribadito il primo cittadino – maggioranza e amministrazione non hanno assolutamente colpa. Subito dopo l'accaduto ho scritto una lettera pacata ma veemente al presidente della Provincia Carlo Medici e, se avessimo avuto il minimo sentore di quanto sarebbe accaduto già prima della conferenza, non avrei mai avuto il coraggio di scrivere quelle parole. Voglio però fare delle riflessioni più ampie: il ciclo dei rifiuti deve essere chiuso nel contesto della provincia di Latina e tutti noi ci dobbiamo impegnare, in maniera sensibile e consapevole, in tal senso. L'organico, che compone oltre il 50% dei nostri rifiuti domestici, deve essere trasformato in compost e le biomasse in energia alternativa, solo così il comportamento virtuoso della nostra città contribuirà a salvare il pianeta. Mi auguro che ognuno di noi possa fare tesoro di tutte le numerose e diverse considerazioni esposte questa sera”.

A chiusura del dibattito il punto sulla contrarietà ad accogliere un sito di stoccaggio di inerti in via Pantanello è stato approvato all’unanimità. La delibera è stata inviata alla Direzione regionale politiche ambientali e ciclo dei rifiuti della Regione Lazio, al commissario ad acta nominato dal ministero dell'Ambiente Laura d'Aprile, alla Prefettura di Latina e alla Provincia di Latina.