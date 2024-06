Quello dei rifiuti resta un tema particolarmente sentito a Latina, soprattutto quando passeggiando per la città non è difficile imbattersi in veri e propri esempi di inciviltà con rifiuti abbandonati e cumuli di immondizia. Situazioni che si verificano soprattutto nelle zone a ridosso del centro dove sono presenti i cassonetti.

La notizia di oggi è la firma - che in realtà è di ieri - della convenzione tra il Comune di Latina e l’associazione Vigiles per le guardie ambientali. L'associazione infatti si occuperà di svolgere appunto le attività di sensibilizzazione, vigilanza e presidio del territorio comunale in materia di abbandono ed errato conferimento dei rifiuti. Il documento è stato siglato alla presenza dell’assessore all’Ambiente Franco Addonizio, del dirigente Gian Pietro De Biaggio e del presidente dell’associazione Vigiles Emiliano Ciotti.

La convenzione

“All’esito della procedura di selezione avviata dal Comune di Latina tramite avviso pubblico – ha spiegato l’assessore Franco Addonizio - è stata individuata l’associazione Vigiles che presterà la propria collaborazione per l’anno 2024 attraverso un’azione di vigilanza sul territorio che si andrà ad affiancare al lavoro che svolge il personale comunale. Le guardie ambientali, in particolare, si occuperanno di sensibilizzazione, informazione, nonché prevenzione ed eventuale repressione dei reati in materia ambientale con particolare riferimento al corretto conferimento dei rifiuti”.

Le prossime fasi prevedono la formazione obbligatoria delle guardie ambientali a cura della polizia locale di Latina, coadiuvata dagli ispettori ambientali dell’Azienda Speciale per i Beni Comuni di Latina. Al termine dei corsi, i volontari individuati dall’associazione Vigiles acquisiranno il titolo di “ispettori ambientali” e saranno pronti per iniziare le attività sul territorio comunale in modo volontario e a titolo gratuito. È previsto un rimborso spese per le attività svolte dall’associazione documentate al Comune. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2024.

Il question time sulle guardie ambientali

Durante il question time di questa mattina, l’assessore Gianluca Di Cocco ha relazionato per conto dell’assessore all’Ambiente Franco Addonizio in risposta all’interrogazione presentata dai consiglieri Dario Bellini, Damiano Coletta, Floriana Coletta e Loretta Isotton avente ad oggetto “Manifestazione d’interesse del 4 gennaio 2024 per l’individuazione delle guardie ambientali”. Nella risposta all’interrogazione sono stati riassunti i passaggi che hanno portato alla stipula della convenzione, sottoscritta dal Comune di Latina e dall’associazione Vigiles, avvenuta nella giornata di ieri.