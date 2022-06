Rifiuti, sito per un nuovo impianto ad Aprilia. Il sindaco: “Non capiamo i criteri di questa scelta”

“Non capiamo le ragioni e i criteri di questa scelta”: così il sindaco Antonio Terra commenta la decisione del commissario ad acta Bonsignore Illuminato che con un decreto dei giorni scorsi ha individuato tre aree ritenute idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti dell'Ato di Latina, due a Cisterna e una proprio nel territori di Aprilia.

Proprio per discutere dei contenuti del decreto si è tenuto questa mattina presso l’ufficio del primo cittadino un incontro a cui hanno preso parte lo stesso sindaco, accompagnato dai legali dell’Ente, ed i titolari e rappresentanti legali dell’azienda agricola I Faggi di via Isarco proprietaria di gran parte dei lotti individuati dal provvedimento del commissario.

“Al vaglio della riunione - spiegano dal Comune di Aprilia - l’esame specifico della zona che presenta una situazione di pregio dal punto di vista naturalistico; l’area infatti è oggetto di coltivazione di kiwi biologico. L’azienda I Faggi coltiva nel sito in questione kiwi dal 1986 interessando una porzione di terreno di 12 ettari. Da cinque anni, inoltre, la produzione della realtà apriliana gode della certificazione biologica che ha elevato il prodotto a vera eccellenza del territorio. Inoltre sempre intorno all’area individuata dal decreto numero 1 del 16 giugno 2022 insiste una vera e propria oasi naturalistica con la presenza di diverse specie animali”.

“Alla luce di quanto abbiamo esaminato non comprendiamo le ragioni ed i criteri di scelta da parte del commissario - ha commentato Terra -. Non siamo d'accordo su questa scelta non perché pensiamo che il problema debba essere scaricato su un altro Comune ma perché ci pare incredibile che un territorio particolare come questo possa ospitare un impianto di trattamento rifiuti. Il vincolo paesaggistico è piuttosto evidente. Un territorio che vede la presenza di colture di pregio e di una popolazione faunistica all’interno di un’oasi merita attenzione e tutela non certo infrastrutture così impattanti. Il comparto del kiwi è uno dei fiori all’occhiello del territorio pontino, imporre la presenza di un impianto di trattamento rifiuti andrebbe ad incidere in maniera negativa sull’intero indotto agricolo. Inoltre come abbiamo già sottolineato più volte Aprilia su questo terreno ha già dato”.

Dopo gli atti di Consiglio comunale, la road map indica la via giudiziaria. “Contro il decreto del commissario ad acta in agenda ci sono i ricorsi da parte del privato e quelli degli enti locali” concludono dal Comune.