Rifiuti, dal Comune 190mila per la ristrutturazione dell’isola ecologica di Chiesuola

L’annuncio da parte di Lbc; i fondi stanziati per il recupero e la ristrutturazione del sito. Isotton: “Un grande impegno per l’ambiente”

“L’isola ecologica di Chiesuola tornerà come nuova e a disposizione dei cittadini”: l’annuncio da parte di Lbc dopo che il Comune ha stanziato 190mila euro per il recupero e la ristrutturazione del sito di raccolta differenziata alle porte di Latina, con parte dei fondi vinti tramite il bando della Provincia per il potenziamento proprio della differenziata.

Nell’ultima commissione Ambiente è stato fatto il punto sull’avanzamento della procedura con il dirigente del settore e con l’assessore Dario Bellini. “Il progetto esecutivo per la ristrutturazione dell’isola ecologica è stato approvato ed ora l’ufficio gare e appalti dovrà sorteggiare cinque ditte per la redazione di un preventivo per l’esecuzione dei lavori, tra i quali verrà scelta l’offerta migliore. I tempi previsti per il completamento dell’opera, una volta approvato il preventivo di spesa, saranno di circa tre mesi”.

“Sono felice che l’isola ecologica di Chiesuola possa tornare presto ad essere utilizzata dai residenti e tornare ad offrire quell’importante servizio di raccolta differenziata – afferma la presidente della commissione Ambiente, Loretta Isotton – così necessario per l’ambiente in cui viviamo e per le tasche dei cittadini, che con l’aumento della percentuale sempre più vedranno anche il beneficio diretto della svolta ecologica del Comune di Latina. Nel frattempo, va sottolineato – prosegue la consigliera di Latina Bene Comune – il grande lavoro svolto da questa amministrazione per la tutela dell’ambiente e da ABC con la realizzazione delle isole ecologiche itineranti: oltre 150 sono state quelle istituite, dalla prima nel 2018, con brevi pause dovute soltanto alle restrizioni per l’emergenza sanitaria da Covid-19”.