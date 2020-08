Piano regionale rifiuti, un emendamento a tutela della provincia di Latina

Via libera dal Consiglio regionale al nuovo Piano Rifiuti 2019/2025. L’atto approvato ieri prevede una riduzione della produzione dei rifiuti, il sostegno alla raccolta differenziata, l’equilibrio impiantistico e lo sviluppo dell’economia circolare. Il Lazio si dota di un fondamentale strumento di pianificazione, con l’obiettivo di mettere in sicurezza l’intero ciclo dei rifiuti nella regione, garantendo maggiore efficacia e produttività, nel nome della legalità e della sostenibilità ambientale.

Grazie a questo nuovo piano, infine, tutti i Comuni hanno i mezzi necessari per realizzare, in tempi determinati, le opere utili alla chiusura del ciclo dei rifiuti. Accolto anche il principio dell’autosufficienza di ciascun ambito individuato che dovrebbe corrispondere ad ogni singola provincia.

Per quanto riguarda il territorio pontino è stato approvato un emendamento firmato dal consigliere del Pd Salvatore La Penna e da Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti, che accoglie il principio secondo il quale nella localizzazione dei nuovi impianti di ciascun Ambito Territoriale è necessario garantire un criterio di omogeneità territoriale, in modo da non determinare carichi ambientali eccessivi laddove la capacità di trattamento degli impianti soddisfi il fabbisogno dell’intero Ambito.

“Crediamo sia un principio importante – spiegano La Penna e Bonafoni - teso alla salvaguardia del territorio, in particolare modo dell'area di Aprilia e di un segmento rilevante dell’area nord della Provincia pontina. Questo principio tutela le comunità del Lazio, già gravate dalla presenza di una serie di impianti di trattamento e di smaltimento a servizio dell’intero ATO, proprio per non penalizzare e non gravare con ulteriori carichi ambientali su quei territori, chiamando tutti responsabilmente a fare la propria parte”.