Rifiuti, ai cittadini di Latina piace il porta a porta: cosa ci dice il sondaggio di Abc

Ai cittadini di Latina piace il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta. E’ quanto emerge dal sondaggio realizzato dalla stessa azienda Abc che lo ha affidato alla società Quorum/You Trend con oggetto “l’analisi del sentiment dei cittadini di Latina in relazione alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, con particolare riferimento al gradimento del sistema di raccolta porta a porta nella popolazione che lo ha adottato” (qui il sondaggio completo). In totale sono state realizzate 1.006 interviste tra il 27 ottobre e il 3 novembre di quest’anno, interessando i cittadini maggiorenni nelle zone della città che sono servite dalla pap.

Le domande hanno rilevato il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto al sistema del porta a porta, anche confrontandolo con quello dei cassonetti stradali che ancora persiste in alcune zone del capoluogo pontino, tra cui il centro. Ma viene sondato anche l’indice di gradimento nei confronti dell’azienda Abc.

Alla prima domanda, il 77% degli intervistati ha dichiarato di essere soddisfatto del porta a porta (il 57% abbastanza e il 20%), che si contrappone al 23% degli insoddisfatti (il 15% ha risposto “poco” e l’8% “nulla”).

Un secondo quesito metteva appunto a confronto il sistema della pap con quello dei cassonetti stradali: il 67% ha detto di ritenere migliore il primo, il 28% il secondo. Nello specifico, per i partecipanti al sondaggio i pregi principali del porta a porta sono la comodità (46%), una maggiore responsabilizzazione degli utenti (26%), una raccolta più regolare (25%) e un minor spazio occupato sulle strade (18%). Tra i difetti principali, invece, gli intervistati hanno evidenziato cattivi odori in casa (34%), la rigidità degli orari (il 24%), un maggior costo per l’amministrazione comunale (12%), una maggiore possibilità di sanzioni (12%) e l’assenza di privacy (il 4%).

Guardando sempre al sondaggio emerge che i quartieriEuropa/Isonzo, i borghi e Latina scalo sono quelli che preferiscono di più la pap ai cassonetti stradali (oltre il 70%); la percentuale scende a sopra il 50% invece al lido.

L’indagine sonda anche il gradimento dei cittadini rispetto all’azienda: quasi due su tre si dicono soddisfatti mentre circa il 10% considera la sua esperienza con Abc molto o abbastanza negativa; infine un intervistato su 4 afferma di avere un’opinione né positiva e negativa.