Rifiuti, Abc avvisa i cittadini: “Possibili ritardi nella raccolta dell’indifferenziata a Latina”

Possibili ritardi nella giornata di lunedì 3 maggio per la raccolta dell’indifferenziata a Latina: ad avvisare i cittadini del disagio che si potrebbe creare ad inizio della prossima settimana è la stessa Abc.

“A seguito della chiusura, in data 1° maggio 2021, dell'impianto dei rifiuti gestito da Rida Ambiente ad Aprilia e dunque per cause non riconducibili ad Abc Latina - viene spiegato attraverso una nota dall’azienda -, il servizio di raccolta della frazione indifferenziata in alcune aree del territorio comunale servito dal vecchio sistema (cassonetti stradali) potrebbe subire dei ritardi nella giornata di lunedì 3 maggio”.

“Le aree servite dal nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta non subiranno ritardi e il servizio proseguirà come da calendario” assicurano da Abc.