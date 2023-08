Violenza di genere, rinnovo della convenzione: il Comune incontra il Centro Donna Lilith

C’è stato ieri un momento di confronto tra il Comune di Latina e il Centro Donna Lilith per il rinnovo della convenzione per lo svolgimento di servizi e interventi a contrasto della violenza di genere.

Nei giorni scorsi l’associazione aveva fatto sapere di aver chiesto un incontro con l’amministrazione, incontro che c’è stato venerdì; intorno al tavolo l’assessore ai Servizi sociali Michele Nasso, che si è anche attivato con la Regione Lazio per i fondi di funzionamento, Francesca Innocenti e Patrizia Amodio, rispettivamente attuale presidente ed ex presidente, nonché fondatrice, del Centro Donna Lilith istituito 37 anni fa. L’incontro è avvenuto alla presenza della dirigente Emanuela Pacifico e della funzionaria Roberta Berrè del servizio comunale Welfare.

“Il contrasto alla violenza di genere è una delle priorità dell’assessorato che rappresento – ha affermato Nasso – e per questa ragione mi spenderò con ogni energia per fare in modo che non vi sia alcuna interruzione di servizio, erogato in ambito sovra-distrettuale, allo scadere della convenzione che il Comune di Latina ha stipulato cinque anni fa con il qualificato Centro Donna Lilith. Parliamo di piano di azione contro la violenza sessuale e di genere, che attraverso l’adozione di misure multilivello permettano l’individuazione del percorso di emancipazione/liberazione dalla violenza e prevedano il reinserimento sociale della donna che vive una condizione di vulnerabilità temporanea. L’assistenza e il sostegno alle vittime di violenza e ai loro figli sono servizi da preservare e se possibile potenziare. La convenzione scade a novembre e noi faremo il possibile per addivenire al rinnovo”.

L’assessore Nasso, che martedì insieme al sindaco di Latina Matilde Celentano martedì incontrerà di nuovo le responsabili presso la sede del Centro Donna Lilith, si è reso disponibile anche a favorire la risoluzione presso la Regione Lazio relativa a un finanziamento risalente al 2017.