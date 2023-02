Riqualificazione delle strade e abbattimento di barriere architettoniche: al via i lavori

Sono in corso a Formia i lavori di riqualificazione di strade, completamento, messa in sicurezza e abbattimento di barriere architettoniche sui marciapiedi comunali. Gli interventi, che l’Amministrazione sta portando celermente avanti, sono iniziati questa settimana in via XXIV Maggio e hanno come obiettivo principale l’eliminazione delle barriere architettoniche che si andranno a integrare con il rifacimento della pavimentazione, "in un’ottica di rinnovamento urbano e a completamento degli isolati del centro urbano. Un restyling doveroso a 360° che comprende anche la predisposizione dell’impianto di pubblica illuminazione".

“La manutenzione di strade e marciapiedi e una migliore viabilità continuano a rappresentare obiettivi importanti del nostro programma – afferma il sindaco Gianluca Taddeo – Quindi, andare a fornire un volto nuovo alla città, più ordinato e moderno, ma soprattutto che sia più fruibile da tutti. Il decoro è un presupposto fondamentale per godere e utilizzare gli spazi urbani per rafforzare la sensazione di sicurezza dei cittadini. È auspicabile poi che nuovi arredi per marciapiedi e aiuole inducano anche i non rispettosi dell’ambiente a mutare le proprie abitudini”.

“La riqualificazione e la valorizzazione del nostro territorio – aggiunge l’assessore alle Opere Pubbliche Eleonora Zangrillo - costituiscono una delle nostre priorità, è un percorso che abbiamo avviato dal momento dell’insediamento della nostra amministrazione comunale e che proseguirà nel corso degli anni in modo puntuale. Obiettivo è il miglioramento del decoro urbano su tutta la città”.