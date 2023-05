Fondi del Pnrr a Latina, assegnata la riqualificazione del parco Falcone Borsellino

Tra i progetti da finanziare con i fondi del Pnrr, è stata assegnata la riqualificazione del parco Falcone Borsellino. L’intervento, sotto il profilo del decoro urbano e della promozione di attività culturali ed educative, rientra tra i progetti che erano nati nella recedere consiliatura a guida Coletta. Un progetto grazie al quale il Comune aveva ottenuto un cospicuo finanziamento con fondi del Pnrr, pari a oltre 5 milioni di euro.

“Ora una determina del servizio Decoro, Manutenzioni, Qualità urbana e Beni comuni ha aggiudicato l’incarico professionale di progettazione definitiva, relazioni specialistiche, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva alla società di ingegneria Di Girolamo Engineering – annuncia Lbc – Si tratta di un progetto pensato per mettere in sicurezza l’area del parco cittadino, ma anche per creare percorsi e aree verdi e spazi strutturati per attività culturali e sport”.

“Non possiamo che essere soddisfatti di questo risultato – continua Lbc – frutto di un lungo lavoro della passata amministrazione che ha colto subito la portata dell’opportunità offerta dal Pnrr predisponendo cinque interventi di rigenerazione urbana che, rispondendo ai criteri e alle missioni del bando, puntano a riqualificare strutture e aree di importanza strategica per la città, a migliorare la qualità del decoro urbano di alcuni quartieri e a potenziare i servizi offerti ai cittadini migliorando la qualità della vita dei residenti. Oltre all’assegnazione degli interventi di riqualificazione del Parco urbano, restando sempre nell’ambito del Pnrr, è stato formalizzato dal servizio Decoro anche l’impegno di spesa per la manutenzione strutturale straordinaria della scuola dell’infanzia di San Marco, che prevede interventi mirati finalizzati a eliminare le criticità presenti nell’edificio e a preservare le strutture dal degrado. Già nei giorni scorsi invece è stato dato il via libera ai progetti definitivi/esecutivi che riguardano l’impianto coperto e scoperto della piscina comunale e la realizzazione di un’impiantistica sportiva outdoor in Q4. Infine, un’altra determina del 25 maggio ha approvato la procedura negoziata per affidare i lavori di realizzazione del parco produttivo urbano di via Roccagorga progettato nell’ambito di Upper”.



“Atti che ci danno la conferma del grande lavoro svolto durante la nostra amministrazione nella presentazione dei progetti del Pnrr nonostante l'ostruzionismo del centrodestra. Lavoro che ha permesso ora agli uffici di procedere speditamente alle fasi operative di tutte le opere progettate. Non possiamo che augurarci che la nuova amministrazione prosegua su questo percorso speditamente, vigilando sempre su tutte le fasi di gestione dei fondi”.