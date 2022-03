Rischio idrogeologico, al via i lavori di messa in sicurezza in via Sermonetana

Hanno preso il via gli interventi di messa in sicurezza del rischio idrogeologico della strada provinciale Sermonetana, località Trincera – Costa Petrara. A darne notizia il Comune di Sermoneta la quale spiega che “il versante interessato dai lavori è di proprietà del Comune di Bassiano, a cui l’Amministrazione si era rivolto per garantire sicurezza agli automobilisti in transito sulla strada che dalla pianura conduce alla parte collinare del territorio comunale. L’Amministrazione di Bassiano - aggiungono da Sermoneta - ha ben compreso la necessità di un intervento, chiedendo appositi fondi per i lavori alla Regione Lazio, che ha stanziato un milione di euro”.

I lavori avviati riguarderanno un primo stralcio che ha la finalità di mettere in sicurezza il fronte del versante a ridosso della strada attraverso l’installazione di barriere e reti para massi; da cronoprogramma, il termine è previsto nella prima metà di maggio. Nel frattempo, la Provincia di Latina ha emesso un’ordinanza per l’istituzione del senso unico alternato sulla via Sermonetana, regolato da impianto semaforico mobile, che interesserà brevi tratti secondo la necessità dell’avanzamento del cantiere.

Nei prossimi mesi partirà anche un altro intervento, da parte del Comune di Sermoneta, sempre per la messa in sicurezza del versante sulla strada provinciale, attualmente in fase di progettazione esecutiva, e che riguarda il tratto iniziale di via Sermonetana: per tale intervento l’amministrazione comunale ha ottenuto fondi per circa mezzo milione di euro dal Ministero dell’Interno.

“Le nostre Amministrazioni lavorano in piena sintonia nell’interesse della sicurezza del territorio e dei suoi cittadini, per questo ringraziamo il sindaco Domenico Guidi per la collaborazione”, ha spiegato il primo cittadino di Sermoneta Giuseppina Giovannoli.