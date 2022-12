Interventi della Tim, risolti i problemi della linea telefonica a Bassiano

Sono stati risulti i problemi con la linea telefonica a Bassiano, grazie agli interventi della Tim. A darne notizia il portavoce locale di Fratelli d’Italia Massimo Avvisati. Grazie a questi interventi, così, i residenti del centro lepino avranno ora meno problemi a comunicare, anche in caso di interruzione dell’energia elettrica.



“Negli scorsi mesi numerose segnalazioni dei cittadini lamentavano l’impossibilità di utilizzo delle linee telefoniche fisse e mobili della Tim (e quindi anche della rete internet) in caso di interruzioni della rete elettrica dovute a maltempo. Il problema era generato – spiega Avvisati – dallo stato logoro delle batterie tampone presenti nella centrale telefonica Tim. Oggi, grazie all’interessamento e al dialogo costante con l’azienda intrapreso dal Sen. Nicola Calandrini, al quale avevamo inoltrato le tante lamentele arrivateci dai residenti di Bassiano e al tempestivo intervento dell’azienda, il problema è stato risolto. La Tim ha infatti installato un nuovo pacco batterie (4 elementi 12 V 50 Ah) in parallelo che porterà l’autonomia a più di un’ora effettiva, potendo quindi far fronte a brevi interruzioni della linea elettrica”.Un’altra novità positiva per i residenti di Bassiano riguarda il ripristino della rete 2G che era stata smantellata a favore della rete 4G. Da qualche giorno anche la 2G è stata ripristinata, permettendo così una copertura ad ampio raggio. “Sono davvero soddisfatto della rapida soluzione delle problematiche, frutto anche di un’ottima interlocuzione tra amministrazioni locali, nazionali e l’azienda della Tim. Il mio grazie va al Senatore Nicola Calandrini, che ha avviato in tempi rapidi un dialogo con l’azienda e anche alla Tim stessa, che in breve tempo ha sostituito le batterie tampone e ripristinato la rete 2G risolvendo una problematica che stava attanagliando buona parte dei residenti di Bassiano – conclude Avvisati - La popolazione locale ha un’età media alta e l’impossibilità di comunicare rischiava di trasformarsi da disagio in un grave problema: si pensi ad esempio all’impossibilità, in caso di malore, di contattare i soccorsi”.