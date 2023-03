Roma- Latina, Miele (Lega): "In commissione Lavori pubblici alla Camera altro passo per l'apertura dei cantieri"

Va avanti l'iter per la realizzazione della Roma-Latina. Dopo il via libera della commissione Bilancio del Senato, la commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati ha avviato l'esame del decreto che contiene anche la nomina del commissario straordinario Antonio Mallamo.

"Bene così - commenta la deputata pontina della Lega Giovanna Miele, prima firmataria dell'emendamento alla Legge di Bilancio che ha reso possibile l'istituzione della figura commissariale per la Roma - Latina - Grazie al lavoro del ministro Matteo Salvini e della Lega al Governo, il Lazio guarda finalmente con rinnovata fiducia alla realizzazione di un'infrastruttura strategica, moderna e sicura che per vent'anni è rimasta lettera morta sulla carta. Ringrazio anche la collega Elisa Montemagni, relatrice in commissione, che sta portando avanti un provvedimento fondamentale per il nostro territorio".

"Un traguardo - prosegue Miele - oramai a portata di mano anche e soprattutto grazie al lavoro della Lega e di tutto il centrodestra, oltre che al mio emendamento alla legge di Bilancio che istituiva la figura commissariale sul modello Genova per l'apertura immediata dei cantieri di un'opera fondamentale per la mobilità di tutto il territorio pontino e del sud della Capitale. Come promesso nei mesi scorsi quando il ministro delle Infrastrutture Salvini è stato ospite a Latina della Camera di Commercio, questo Governo sta dando seguito agli impegni presi con cittadini, famiglie e imprese".