Autostrada Roma-Latina fino a Fondi: il progetto annunciato dal presidente Rocca

L’autostrada Roma-Latina prolungata fino a Fondi: del progetto ha parlato oggi il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca nel corso della conferenza con cui ha fatto il punto sui primi 100 giorni di mandato.

Nel corso della conferenza, il governatore del Lazio ha spiegato che con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il quale ha individuato come commissario Antonio Mallamo, numero uno di Astral, ha parlato “dell'importanza di proseguire l'opera fino a Fondi dove insiste il mercato agroalimentare, il Mof”.

Soddisfazione è stata espressa a più voci nella provincia di Latina. A partire dal senatore di Forza Italia Claudio Fazzone, presidente della Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica. “Non posso che esprimere con la massima soddisfazione per la condivisione e l’impegno assunto dal Ministro Salvini di portare il tracciato della Roma – Latina sino a Fondi” ha detto Fazione che ha voluto ringraziare anche il presidente Rocca per “aver recepito e fatto proprie le esigenze infrastrutturali della provincia di Latina".

“Questo significa che finalmente la regione Lazio e la provincia di Latina potranno contare su un sistema infrastrutturale all’altezza delle esigenze delle imprese e dei cittadini - ha aggiunto il senatore pontino -. In questa prospettiva progettuale la Roma – Latina, come ho avuto modo di rappresentare anche ai vertici Anas, in qualità di presidente della 8ª Commissione in Senato, si innesterà con l’auspicata Pedemontana di Formia, su cui si sta lavorando per arrivare in tempi rapidi alla definitiva definizione progettuale, consentendo ai nostri territori di uscire da un isolamento a cui sono ingiustamente condannati da decenni. Da sempre ci battiamo, con tutti gli strumenti a nostra disposizione, affinché il progetto della Roma – Latina sia portato in cantiere e in questo senso non possiamo che condividere la scelta che il tracciato non possa e non debba fermarsi a Latina andando a tagliare una parte consistente della provincia pontina. In particolare, la scelta di proseguire l'opera fino a Fondi significa valorizzare il mercato agroalimentare (Mof) e tutte le imprese che insistono nel sud del territorio”. “E’ dal 2002, quando ricoprivo il ruolo di presidente del Consiglio regionale del Lazio ed ho fatto inserire questa opera nella programmazione Cipe dell’allora Governo Berlusconi - conclude poi Fazzone -, che mi batto affinché questa opportunità di crescita della nostra regione non venga persa”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere regionale della Lega Orlando Angelo Tripodi. “Si tratta di un’opera molto importante che anche il Governo vuole realizzare, pertanto si sta facendo di tutto per accelerare i tempi - ha detto -. Questo collegamento farà uscire la provincia di Latina da un isolamento logistico; le ricadute in termini economici sul territorio saranno a favore del mondo delle imprese, penso al polo farmaceutico che sta investendo molto su Latina, sarà strategica per il mondo agroalimentare con il prolungamento fino al Mof di Fondi. Lo sarà anche per i tanti cittadini pendolari costretti a fare una strada ormai ridotta a tratturo”. Dello stesso avviso anche il conigliere regionale di Fratelli d’Italia Enrico Tiero. “Condivido la volontà del governatore di proseguire la Roma-Latina fino a Fondi, dove insiste il mercato agroalimentare” ha commentato Tiero che sempre in tema di mobilità ha sottolineato l’importanza dell'indizione “di una gara per l’acquisto di due unità navali veloci, del valore di dieci milioni di euro ciascuna, per il potenziamento del trasporto con le isole ponziane, attraverso la convenzione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.