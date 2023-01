Accordo Ministero e Regione Lazio: individuato un commissario per la Roma- Latina

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva annunciato di voler accelerare sull’autostrada Roma-Latina e nelle scorse ore legge aveva infatti proposto “un’intesa con la Regione Lazio finalizzata a individuare un commissario ad hoc.

Ora l'intesa è arrivata e il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, come comunica il Mit in una nota, ha individuato un commissario straordinario per l'autostrada Roma- Latina con l'obiettivo di sbloccare i cantieri e tagliare la burocrazia velocizzando gli interventi a servizio della collettività. Il commissario sarà l'ingegner Antonio Mallamo. La nomina nei prossimi giorni sarà proposta al prossimo Consiglio dei ministri.

"Una buona notizia per i cittadini pontini e per l'economia della provincia di Latina e del Lazio - commenta Giovanna Miele, deputata della Lega della provincia di Latina, prima firmataria dell'emendamento alla Legge di Bilancio che ha istituito la figura del commissario straordinario - Ringrazio il nostro sottosegretario Claudio Durigon che ha avuto un ruolo centrale nella vicenda, ma soprattutto ringrazio il segretario della Lega e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che tra l'altro domani alle ore 15 sarà a Latina presso la Camera di Commercio per un incontro con il mondo produttivo locale - continua Miele - per aver deciso di affrontare con decisione e in maniera rapida il dossier della Roma-Latina. Si tratta di un passo decisivo per affrontare il gap infrastrutturale che in questi decenni ha penalizzato la nostra provincia e che deve essere finalmente superato anche con il contributo della nuova amministrazione Regionale di cui la Lega con il Presidente Francesco Rocca sarà sicura protagonista. Subito dopo le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, dunque, si dovranno affrontare con la stessa determinazione i dossier della Pedemontana Formia-Cassino e quello della Mare-Monti a Latina".