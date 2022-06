Roma- Latina, Durigon: "Il Governo proroghi la scadenza degli espropri"

Una richiesta al Governo di proroga degli espropri arriva dal deputato e coordinatore della Lega Lazio Claudio Durigon. Il tema è quello della Roma- Latina e l'esponente della Lega chiama in causa il Governo e punta il dito contro "l'immobilismo della Regione Lazio".

"Il Governo proroghi l'imminente scadenza degli espropri - dichiara Durigon - indispensabile per la realizzazione della Roma-Latina. Si tratta di un'infrastruttura nevralgica per la provincia di Latina e la regione Lazio, dopo anni di fallimenti e immobilismo della giunta Zingaretti che ha approvato addirittura una revisione del progetto con il taglio di 491 milioni di opere, molte delle quali compensative e vitali per Latina e Aprilia".

"Ora - conclude il deputato - ci aspettiamo un passo concreto da parte del Governo".