Roma-Latina, verso la prima opera complementare. Gara d’appalto e lavori a settembre 2024

È stata avviata la procedura di gara dell’appalto integrato per la realizzazione del nuovo asse viario di collegamento tra la strada provinciale Ariana e la strada provinciale Artena – Cori, parte del sistema delle opere complementari alla Roma – Latina. L’annuncio è stato dato nei giorni scorsi dall’assessore regionale ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture, Manuela Rinaldi.

L’asse viario rientra nel progetto della Tangenziale di Artena-Lariano-Cori, compreso nel Sistema Intermodale Integrato Pontino Roma-Latina/Cisterna-Valmontone, e consentirà la connessione delle zone artigianali di Artena e di Cori, che si trovano lungo l’attuale provinciale, con la futura Cisterna-Valmontone e con la A1. Il costo dell’investimento è di circa 14 milioni di euro, finanziati con la Delibera CIPESS n.1/2022 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione – Programmazione 2021/2027.

“Al termine dei tempi di gara di circa quattro mesi, si procederà alla stipula del contratto – ha detto Rinaldi –. Si tratta di un appalto integrato, la cui progettazione avrà inizio nel prossimo mese di novembre. Conclusa la fase approvativa, l’esecuzione dell’opera sarà avviata nel mese di settembre 2024 e la durata dei lavori è stimata in due anni e mezzo”.

Tripodi: “E' partito lo sblocca opere in provincia''

''La pubblicazione in Gazzetta ufficiale della gara per il 'Nuovo asse viario di collegamento tra le strade provinciali Ariana e Artena-Cori' è il primo passo dello sblocca opere voluto, programmato e finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso i rappresentanti istituzionali della Lega: dal viceministro Alessandro Morelli con il governo Draghi al ministro Matteo Salvini con il governo di centrodestra - ha commentato Angelo Tripodi, capogruppo regionale della Lega e presidente della commissione Lavoro -. Una visione del territorio che parte con un investimento di 25 milioni di euro e che rientra nelle opere complementari della Roma-Latina. Infrastrutture che sono state salvate e inserite nella Cisterna-Valmontone durante il governo precedente, dopo un eccellente gioco di squadra istituzionale per salvaguardare prima 155,70 milioni di euro saliti a 210 milioni di euro complessivi. Si tratta di risorse pubbliche essenziali per Latina e la provincia che erano state cancellate dall'amministrazione di Nicola Zingaretti con la delibera di giunta 988 del dicembre 2020, superando sia il progetto iniziale della Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone sia la gara bandita dalla stazione appaltante Autostrade del Lazio''.

Tripodi ricorda poi anche gli altri investimenti: tangenziale di Latina (89,56 milioni di euro), via di Foce Verde (28,64 milioni di euro), via Apriliana (7,88 milioni di euro), strada regionale Ariana (9,52 milioni di euro) e tangenziale di Labico (20,10 milioni di euro). ''Auspichiamo un iter rapido per i progetti esecutivi e le procedure di gara delle altre opere per spalancare definitivamente le porte alla crescita del territorio e dell’occupazione”.

“Per quanto riguarda l'effetto positivo dell'opera sulle occupazioni - aggiunge il presidente della commissione Lavoro -, il moltiplicatore identificato dallo studio della Commissione europea quantifica un incremento occupazionale di sei persone nel lungo periodo per ogni milione di euro investito in infrastruttura: l'impatto di breve periodo, coincidente con quello della fase di costruzione dell'opera o di cantiere è invece pari a 16 nuovi occupati; il sistema economico, dal canto suo, potrà contare su 8 milioni di euro generati dall’investimento. Certamente l'azione della Regione Lazio ha l'obiettivo di snellire il più possibile la burocrazia tramite l'approvazione dei testi unici dei comparti, favorendo così gli investimenti, i collegamenti rapidi orientati allo sviluppo del territorio, l'occupazione e la sicurezza stradale in linea con la strada indicata dal prefetto di Latina, Maurizio Falco, ideatore del clima di squadra tra le associazioni, i sindacati, i rappresentanti istituzionali e le realtà attive e positive della provincia pontina''.