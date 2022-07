Roma-Latina, Federlazio: “Prorogate di due anni le scadenze per gli espropri. Ora si acceleri”

“Prorogate di due anni le scadenze degli espropri per la Pontina”: ad annunciare la notizia Federlazio, che più volte ha ribadito l’importanza della realizzazione della Roma-Latina e che nelle scorse settimane aveva lanciato proprio l’allarme per l’imminente scadenza degli espropri previsti ad agosto.

“Apprendiamo in tempo reale che il Governo ha prorogato di due anni la scadenza degli espropri, mettendo al sicuro la realizzazione dell’opera - ha dichiarato Marco Picca, presidente di Federlazio Latina -. Grazie ad una interrogazione parlamentare, che ha messo in evidenza il rischio gravissimo e concreto che si stava correndo con le imminenti scadenze, il Governo corre ai ripari e garantisce altro tempo”.

La disposizione è presente nel Decreto Legge n. 85 del 7/2022, secondo cui: “E’ disposta la proroga di ulteriori due anni, fino al 03 agosto 2024, del termine previsto per l’adozione dei decreti di esproprio”.

“Un intervento che allunga di due anni i tempi tecnici, dopo aver sfiorato il pericolo di veder perso quanto finora progettato. Perché, diciamo la verità, fino ad oggi si è parlato solo di progetti, senza aver visto ancora nulla di concreto. Ora - aggiunge Federlazio Latina - si fa appello all’accelerazione di tutta la macchina burocratico amministrativa, affinché i lavori vengano finalmente avviati, dal momento che il territorio da decenni attende la realizzazione dell’opera, fondamentale per lo sviluppo della nostra provincia. Da quanto emerso nelle scorse settimane, la Roma-Latina sarà realizzata da una nuova società pubblica in via di costituzione da parte del Ministero delle Infrastrutture, che gestirà la rete autostradale. Ciò significa che si ricomincia da capo, in una sorta di ‘gioco dell’oca’. Si auspica che questi due anni di ulteriore attesa possano bastare per iniziare i lavori e non dovere ‘ricominciare dal Via’”.