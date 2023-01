Elezioni regionali, taglio del nastro per il point di Giuseppe Schiboni

Giuseppe Schiboni, candidato consigliere regionale nella lista di Forza Italia, ha inaugurato oggi il point elettorale in via Montenero a San Felice Circeo. La struttura sarà un punto d’incontro in cui ascoltare le istanze dei cittadini, ma anche luogo di confronto per discutere di tematiche, problematiche e proposte da portare in Regione con lo spirito propositivo e pragmatico che ha da sempre contraddistinto l’azione politica di Schiboni.

A fare gli onori di casa il sindaco di San Felice Di Cosimo. "Schiboni – ha detto il primo cittadino – è un uomo che appartiene al territorio e lo conosce alla perfezione. In vent’anni ha dimostrato come la politica sappia occuparsi dei problemi reali dei cittadini trovando concretamente delle soluzioni, ma anche come si possa cambiare in meglio un territorio, come avvenuto al nostro paese con le amministrazioni Schiboni, grazie a importanti investimenti".

A farle eco, il coordinatore locale di Forza Italia, Felice Capponi. "L’incontro di oggi – ha aggiunto Capponi – è un punto di partenza per questa campagna elettorale, che prenderà ufficialmente il via, per noi, il 20 gennaio con l’evento che si terrà all’Oasi di Kufra alle 18 e 30. Per noi è un orgoglio avere Giuseppe Schiboni nella lista di Forza Italia e siamo convinti che con la sua elezione riusciremo a colmare la distanza con Roma dando a questo territorio, che merita di essere rappresentato in maniera forte, ciò che gli spetta".

Proprio di territorialità e sinergie ha parlato il vicesindaco di Sabaudia, Giovanni Secci. "Con San Felice Circeo, già dalle ultime elezioni, abbiamo avviato un progetto sinergico per fare sistema, perché nessuno, da solo, può andare lontano. Noi sosteniamo fortemente la candidatura di Schiboni, esempio di correttezza, onestà, coerenza e professionalità».